Январские события: осужден экс-начальник отдела полиции аэропорта Алматы

Осужден экс-начальник линейного отдела полиции (ЛОП) аэропорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Приговор вынес Турксибский районный суд Алматы. Гражданин Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий, сообщается на официальной странице городских судов Алматы в Facebook.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 января 2022 года в Алматы были захвачены здания органов госвласти, совершены попытки захвата зданий правоохранительных органов и других объектов. В связи с чем начальник ДП Алматы ввёл специальный оперативный план. Начальник ЛОП аэропорта Алматы 5 января 2022 года в 16:09 получил приказ обороняться. Невзирая на имеющуюся информацию об устремлении участников массовых беспорядков в аэропорт и полученный приказ обороняться, Т. не организовал оборону здания ЛОП, не обеспечил охрану общественного порядка в аэропорту.

В период времени с 18:00 до 19:00 участники массовых беспорядков с целью нападения на здание аэропорта собрались напротив въезда в аэропорт. Т., вопреки объявленному специальному плану, дал приказ личному составу ЛОП переодеться в гражданскую одежду, оставить в здании ЛОП полученные ранее специальные средства, покинуть административное здание и выдвинутся в сторону аэропорта и покинул свой служебный кабинет. Вследствие чего административное здание ЛОП осталось без охраны и обороны, участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание ЛОП, вооружились различными специальными средствами и захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства аэропорта, отключили электрическое питание взлётной полосы, для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорт, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт города Алматы. В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.

В результате незаконных действий участников массовых беспорядков, деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причинённого ЛОП материального ущерба составила 2 миллиона 168 тысяч тенге; АО "Международный аэропорт Алматы" — 313,8 миллиона тенге, Air Astana причинён ущерб на сумму 5,6 миллиона тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 миллионов тенге.

Подсудимый вину не признал, просил прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Суд назначил Т. шесть лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Обвиняемый лишён специального звания "подполковник полиции".

Гражданские иски по делу не заявлены. Приговор не вступил в законную силу.