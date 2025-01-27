Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену. Его приговорили к 8 годам заключения.

Напомним, 7 января 2022 года шесть членов ОПГ во главе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны во время спецоперации ДП Алматы по подозрению в организации массовых беспорядков. В Генпрокуратуре позднее заявили, что группировка Дикого Армана избивала мирных жителей, отобрала оружие у полицейского.

В криминальные новостные сводки 18-летний Арман Джумагельдиев попал после участия в уличной стычке, когда один из его оппонентов попал в больницу с огнестрельным ранением. Однако широкую известность Джумагельдиев обрел спустя два года, в 2005-м, после штурма шымкентской гостиницы "Турист", где выступал лидер оппозиционного движения "За справедливый Казахстан", кандидат в президенты Жармахан Туякбай. Джумагельдиев отделался условным сроком. Тогда, по сообщению полицейских, группировка Дикого Армана насчитывала около 15 человек. К слову, прозвище Дикий он получил ещё в юности, выступая на боксерском ринге, а не в криминальных кругах.

В 2008 году Джумагельдиев оказался в центре событий преступного мира, встав против известного шымкентского олигарха, пивного "короля" Тохтара Тулешова (сейчас отбывает срок за попытку захвата власти - прим.авт.). Во время покушения Дикого ранили в ногу и убили двух его телохранителей. Джумагельдиев скрылся в Кыргызстане, однако позже вернулся в Алматы, был задержан по подозрению в убийстве и получил три года колонии. В 2017 году его имя вновь всплыло в газетах на фоне спецоперации по задержанию ОПГ "Адыл Китай", когда силовикам якобы удалось предотвратить "смертельную схватку между ОПГ 90-х".

Но по настоящему "активизировался" Джумагельдиев в 2020 году во время пандемии, создавая имидж патриота и мецената, и с тех пор не раз становился хедлайнером Казнета, а после январских беспорядков замелькал и в международных новостных лентах.

Однако его положительный образ сопровождался криминальными событиями. В августе 2020 года в родном городе Дикого - Шымкенте произошла перестрелка, фигурантом которой оказался друг Джумагельдиева - Дауир Таукеев. В ходе стрельбы был убит один человек, ранен сын одного из криминальных авторитетов. В итоге бандитская разборка закончилась приговором Дауира Таукеева к пяти годам лишения свободы.

В июле 2021 года в СМИ появилась новость о задержании Дикого в Нур-Султане. Джумагельдиева и других вывели из ресторана в сопровождении спецназа. Позже в полиции сообщили, что сделано это было для проведения профилактической беседы. Но журналист Михаил Козачков выдвинул свою версию о причине задержания: жалобы на Дикого из Турции, где он живет последние годы. Якобы жалобы исходят от граждан Казахстана и Узбекистана, которые планировали приобрести недвижимость в Анталье, но столкнулись с препятствием, в лице людей, позиционирующих себя приближёнными к Арману Джумагельдиеву.

В ноябре того же года его имя промелькнуло в скандале с предпринимателем из Стамбула и группой казахстанцев. Бизнесмен заявил, что подвергся пыткам горячим утюгом, после чего турецкая полиция задержала друга и одного из родственников Дикого.

По некоторым источникам, Арман Джумагельдиев связался с криминальными авторитетами во время своего первого тюремного заключения в 2008 году, заручившись поддержкой ныне покойного вора в законе из Азербайджана Надира Салифова, известного как Лоту Гули. Последний, как писали российские СМИ, контролировал поставки фруктов и наркотиков в Россию и Украину из Центральной Азии и Турции. В последствие Дикий Арман продолжил сотрудничество с Салифовым уже в Турции, заполучив его покровительство.

Международные сайты назвали Джумагельдиева влиятельным и сильнейшим лидером "Криминального Турана", отмечая его позицию в объединении тюркоязычных стран.

Это же издание в 2021 году заявило, что именно Дикий Арман стоит за "языковыми патрулями", которые притесняют русскоязычное население в Казахстане.

Свою приверженность к пантюркизму Арман Джумагельдиев не отрицал и активно пропагандирует в своих соцсетях, попутно играя на настроениях националистов.

В 2022 году после январских событий в Казахстане Джумагельдиев был задержан спецслужбами и находился в СИЗО. Ему инкриминируют незаконное хранение оружия и организацию массовых беспорядков.

О фактах, слухах и домыслах, окружающих Армана Джумагельдиева, можно прочитать по ссылке.