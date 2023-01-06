Январские события: инкассатора обвиняют в убийстве грабителя в Алматы

Инкассатора обвиняют в умышленном убийстве во время январских событий в Алматы. Адвокат подсудимого рассказала подробности и указала на нестыковки в деле, передаёт BaigeNews.kz.

Материалы рассматривают в СМУС Алматы.

Как сообщила на своей странице в Facebook адвокат Алма Мусина, 5 января 2022 года около 22:00 инкассаторы приехали забрать из обменного пункта "МИГ", расположенного на перекрестке проспекта Абая и улицы Гагарина, сейф и другие оставшиеся ценности и наткнулись на группу граждан, грабивших объект.

"Возле обменного пункта стояла Toyota Corolla чёрного цвета без госномеров, внутри сидели двое, трое находились внутри обменного пункта с кувалдами и монтировками в руках. Инкассаторы вывели граждан на улицу, не дозвонившись до полиции, решили изъять у грабителей удостоверения личности, чтобы передать документы правоохранительным органам. Полагая, что госномер машины спрятан в багажнике, потребовали открыть его и увидели там поддоны с монетами из обменного пункта "МИГ", а также восемь единиц огнестрельного оружия, гарпуны, оптические прицелы, боеприпасы, шубы", - сообщила адвокат.

По её словам, владелец машины Ныгметжанов К., воспользовавшись моментом, попытался сбежать. Его пытался остановить один из инкассаторов.

"Ныгметжанов, споткнувшись, упал, инкассатор пытался его поднять и привести к машине, однако Ныгметжанов стал дергаться, и у инкассатора в руках пистолет случайно выстрелил. Пистолет был не на предохранителе, так как инкассаторы до этого стреляли в воздух, чтобы не приближалась к ним толпа. Ныгметжанов был жив, разговаривал с инкассаторами, предлагал решить вопрос. Всех пятерых грабителей оставили на месте, связав им руки шнурками от кроссовок. Машину и документы сдали в последующем в КНБ", - уточнила адвокат.

Она добавила, что до прибытия в "МИГ" эти же люди ограбили оружейный магазин "Корган", были на площади, возле резиденции, видели и слушали Дикого Армана, заходили в один из банков, "чтобы забрать, что осталось (из показаний одного из грабителей)".

Мусина указала, что не знает, попала пуля из пистолета инкассатора в Ныгметжанова. Из тела её не изъяли.

"Как мы знаем, у тех, кто погибли от пули в те дни, почему-то пули не изъяты. У меня было два дела по январским событиям, по обоим пули не изъяты. Оба дела прекращены, так как, доказательств, что они участвовали в беспорядках нет. Почему в те дни не изымали пули, попавшие в гражданских лиц, я не знаю, только догадываюсь", - сообщила адвокат.

Ныгметжанов умер 6 января.

"Если даже полагать, что он умер от пули инкассатора, то это никак не умышленное убийство. Инкассатор мог довести до конца свой умысел и застрелить его, но Ныгметжанов был жив когда инкассаторы уехали с места происшествия, он был жив до 6 января", - написала Мусина.

ДП Алматы предъявил обвинение инкассатору в умышленном убийстве Ныгметжанова К. по пункту 15 части 2 статьи 99 УК РК. Инкассатору грозит до пожизненного лишения свободы, а уголовное дело по ограблению обменного пункта "МИГ" в отношении пяти грабителей УП Алмалинского района приостановили.