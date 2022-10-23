Январские беспорядки: экс-руководитель АП рассказал о предложениях Токаеву покинуть страну

Фото: Nartay Aralbayuli

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов в одном из интервью рассказал о том, как работала Администрация Президента во время январских событий, передает BaigeNews.kz.

Во время массовых беспорядков в стране Ерлан Кошанов руководил Администрацией Президента, а после январских событий и череды кадровых перестановок стал спикером Мажилиса.

"Январские события в нашей стране обнажили проблему, которая назревала и копилась годами. В качестве ответа на них Президент объявил политические реформы, и большинство эти реформы поддержало на референдуме. Известно, что именно Акорда была главным объектом для нападения и государственного переворота. Если вы спрашиваете о режиме работы в те дни, то мы находились рядом с Президентом", - рассказал Кошанов.

Администрация Президента работала и днём, и ночью. Президент находился в Акорде на своём рабочем месте.

"Можно сказать, что мы вообще никуда не выходили, потому что через каждые три часа мы проводили заседание штаба, Президент сам проводил. Заседания проводились и в три ночи, и в шесть утра. На заседаниях принимались оперативные решения, вся ситуация в стране была на контроле у Президента. Конечно, это было очень сложное время. Я не передам словами, что тогда происходило, это нужно было видеть своими глазами, чтобы представлять, о чем я сейчас говорю. Были человеческие жертвы, пострадали полицейские, к сожалению, погибли мирные граждане. Президенту было очень нелегко в то время, потому что народ ждал от него дальнейших действий. Тогда Президент и сделал своё обращение. Ситуацию удалось взять на контроль и установить в стране стабильность", - сказал Кошанов.

В ходе интервью экс-руководитель АП рассказал и о поступавших Президенту предложениях покинуть страну.

"В своих интервью Президент сам говорил о поступавших к нему предложениях покинуть страну. Я не знаю кто, разные люди с ним общались. Мы знаем, что такое было, но кто именно ему предлагал - я не знаю. Я расскажу одну историю, которая случилась на моих глазах. Когда в Алматы и в регионах происходили беспорядки, сотрудник охраны, я был тогда в кабинете Президента, зашел и сказал: "Господин Президент, на Акорду возможно нападение, нам нужно увести вас в безопасное место". Но это правильно, это была их работа. Но тогда я увидел Президента с другой стороны. Он очень жестко ответил: "Я никуда не пойду, что бы ни случилось, я увижу это здесь". Я увидел тогда характер и храбрость в нем. Вы же спрашиваете, кто герой настоящего времени? Герой, в первую очередь это та личность, которая борется за независимость, мир и спокойствие в стране. Так вот, во время январских событий наш флаг и наша независимость не пали", - отметил Кошанов.