Январская трагедия: 1071 человек амнистирован

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Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что амнистия применена в отношении 1 071 человека, участвовавшего в январской трагедии, передаёт BaigeNews.kz.

"Как известно, с 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе "январских событий", вступили в действие положения Закона РК "Об амнистии". В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица. В частности, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Судами прекращены дела в отношении 9 лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам", - сказал прокурор.

Также судами сокращены сроки наказания 902 осужденных, из которых 827 подучётные пробации, а 75 освобождены от наказания. В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы с применением акта амнистии, освобождено 60 лиц, а из пробационного контроля 68 лиц.