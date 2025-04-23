Сообщение о якобы грядущем запрете автомобилей Chevrolet Cobalt в сервисе "Яндекс Go" взбудоражило казахстанских водителей. В соцсетях распространился пост о том, что с 1 мая платформа прекратит регистрацию этих авто, а к концу года и вовсе исключит их из системы, передаёт BaigeNews.kz.

Публикация быстро набрала популярность, особенно среди тех, кто работает в такси — ведь Cobalt считается одной из самых массовых моделей в этом сегменте. Водители обеспокоены:

"А что делать тем, кто взял "Кобальт" в кредит?",

"А почему он хуже старых "пятнашек"?",

"Нормальная машина, доезжает, салон просторный" — пишут в комментариях.

В ответ на панические настроения в пресс-службе "Яндекс Go" официально заявили — информация не соответствует действительности.

"Компания не делала никаких официальных заявлений о запрете регистрации Chevrolet Cobalt в Казахстане. Распространяемая информация — фейк", — сообщили в Яндексе.

Тем не менее, обсуждение показало, насколько уязвима часть водителей, которые вкладываются в автомобили исключительно ради работы в сервисах такси. Особенно, если решение принимается на волне непроверенной информации.

Ранее аналогичные фейки уже появлялись в других странах, в том числе в России. Чаще всего они сопровождаются ссылками на якобы официальные источники, которых в реальности не существует.

Ранее мы писали о том, что казахстанка попала на 15 тысяч тенге после поездки в Яндекс Такси.