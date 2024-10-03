Яндекс Go обновил бренд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Яндекс Go обновил свой бренд, а именно позиционирование, визуальный стиль и тональность коммуникаций. Обновление поможет отразить все привычные и новые возможности приложения, которое упрощает решение самых разных повседневных задач: не только поездок по городу, но и, например, заказа еды или планирования развлечений.
Миссия Яндекс Go – делать повседневную жизнь людей легче. Приложение постоянно расширяет число сценариев, с которыми помогает каждый день. Кроме поездок по городу на такси и самокатах, люди все чаще прокладывают в приложении маршруты для общественного транспорта, оплачивают топливо для своих автомобилей на заправках, заказывают блюда из любимых ресторанов, продукты и товары из магазинов, покупают билеты на концерты, спектакли и другие мероприятия. Яндекс Go планирует и дальше расширять возможности приложения, отвечая на новые потребности людей и стремясь сделать их жизнь удобнее.
Сервис уже обновил визуальный стиль, логотип, а также начал менять брендинг на автомобилях такси. Фирменная иконка Яндекс Go сменилась — теперь это черные буквы Go на желтом фоне.
Самое читаемое
- Блогера подозревают в изнасиловании 10-летней девочки
- "Ты моя будешь, я твой буду": учитель домогался школьниц в Астане
- Тело 14-летней девочки обнаружили в Акмолинской области
- В водохранилищах Казахстана освобождают место для приёма талых вод
- Перспективы радиационных технологий: Продбезопасность и рост урожаев в сельском хозяйстве