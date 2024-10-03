Яндекс Go обновил бренд

Яндекс Go обновил свой бренд, а именно позиционирование, визуальный стиль и тональность коммуникаций. Обновление поможет отразить все привычные и новые возможности приложения, которое упрощает решение самых разных повседневных задач: не только поездок по городу, но и, например, заказа еды или планирования развлечений.

Миссия Яндекс Go – делать повседневную жизнь людей легче. Приложение постоянно расширяет число сценариев, с которыми помогает каждый день. Кроме поездок по городу на такси и самокатах, люди все чаще прокладывают в приложении маршруты для общественного транспорта, оплачивают топливо для своих автомобилей на заправках, заказывают блюда из любимых ресторанов, продукты и товары из магазинов, покупают билеты на концерты, спектакли и другие мероприятия. Яндекс Go планирует и дальше расширять возможности приложения, отвечая на новые потребности людей и стремясь сделать их жизнь удобнее.

Сервис уже обновил визуальный стиль, логотип, а также начал менять брендинг на автомобилях такси. Фирменная иконка Яндекс Go сменилась — теперь это черные буквы Go на желтом фоне.