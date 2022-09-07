Яхты, частные самолёты — что будет облагаться налогом на роскошь в Казахстане

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Главный эксперт департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ельнар Казбеков рассказал, какое имущество подпадёт под налог на роскошь, передаёт BaigeNews.kz. О необходимости введения выплат для состоятельных казахстанцев в Послании народу заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

"Налог будет взиматься при обретении дорогостоящего имущества и транспортных средств и не затронет средний класс. Если рассматривать международную практику, во многих странах действует повышенное налогообложение. К примеру, яхты, частные самолёты есть у ограниченного круга лиц. Данное имущество можно обложить повышенным налогообложением", — сообщил Ельнар Казбеков в интервью телеканалу "Хабар 24".

Он отметил, что возможность введения повышенного налогообложения рассмотрят и в отношении состоятельных казахстанцев, имеющих более двух объектов элитной недвижимости, транспортных средств или земельных участков.

Вопрос об установлении налога на роскошь планируют обсудить с бизнесом, экспертами и госорганами.

"Двойного налогообложения здесь не будет. Не будет такого, что есть налогообложение в общеустановленном порядке, а после этого ещё и повышенное", — добавил Ельнар Казбеков.

Эксперт также прокомментировал создание нового налогового кодекса анонсируемого президентом в Послании. Его подготовят в 2023 году.

"Новый налоговый кодекс — это шаг вперёд в налогообложении. Он будет координировать концепцию новой налоговой политики. Необходимость разработать документ с нуля для того, чтобы соответствовать новым экономическим реалиям. Новые подходы будут предусматривать: клиент ориентированность, цифровизацию налогового администрирования", — подытожил главный эксперт департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК.

Напомним, выступая на совместном заседании палат парламента с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможности введения "налога на роскошь". Президент уточнил, налог будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.