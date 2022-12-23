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  • Ядовитый груз из Казахстана: в Жуковском задержали партию экзотических животных
t.me/kgh_moscow Вчера, 14:03
631
Вчера, 14:03
631
Фото: t.me/kgh_moscow

Ядовитый груз из Казахстана: в Жуковском задержали партию экзотических животных

Партию незаконно привезённых экзотических животных обнаружили 22 декабря в аэропорту Жуковский в Московской области. Их задержали и передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Более 140 рептилий, земноводных, членистоногих и беспозвоночных прилетели в Москву "зайцами" из Казахстана. Состояние всех животных признано неудовлетворительным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животных в Россию привёз пассажир, предположительно следовавший транзитом через Казахстан из Тайланда. Оперативно-розыскной отдел задержал партию рептилий, амфибий и беспозвоночных. Среди них змеи, ящерицы, лягушки, скорпионы, сколопендры, крабы, моллюски, мокрицы, слизни, пауки, муравьи, саранча и тараканы – всего более 140 особей. Перевозился экзотический груз без ветеринарных документов, и как пояснили специалисты, питомцы могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний.

"Некоторые виды изъятых животных ядовиты. Так, яд вьетнамской сколопендры опасен для взрослого человека и может убить ребенка. Таких животных могут содержать строго профессионалы. К тому же, в случае побега экзотические гости не смогут адаптироваться в наших широтах и быстро погибнут", - добавляется в сообщении.

Видео: t.me/kgh_moscow
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#контрабанда #животные #аэропорт #Москва
BaigeNews.kz
Вчера, 14:03
631
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