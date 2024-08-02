Ядовитые пауки расплодились в Баянауле: отдыхающих просят быть осторожными
Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
140Фото: Баянаульский национальный парк
У озера Торайгыр в Баянауле на территории нацпарка растёт количество ядовитых пауков каракуртов. Администрация парка обратилась к отдыхающим, передаёт BaigeNews.kz.
"Вдоль озера Торайгыр и на территории сельского округа Торайгыр имеются пауки каракурты. Их укусы очень ядовиты. Проводятся работы по информированию всех отдыхающих. Областное Управление здравоохранения предупредили, чтобы имели лекарство против укусов. Ежедневно отдел науки и мониторинга проводит сбор пауков с коконами. Сегодня к вечеру собрано 159 коконов и 62 самки каракурта", - сообщил директор баянаульского нацпарка Аждар Жусупов.
Он просит отдыхающих и местных жителей быть внимательными, осторожными и избегать встреч с пауками.
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