В южных регионах Казахстана зафиксирована ранняя активизация каракуртов — ядовитых пауков. В Шымкенте уже пострадали восемь человек, двоих из них госпитализировали, остальные получили амбулаторное лечение, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом журналистам "31 канала" сообщили в медицинских учреждениях и подтвердили герпентологи.

По словам специалистов, пик активности пауков в этом году наступил раньше обычного, что связывают с погодными условиями.

"Укус каракурта сначала практически не ощущается — как лёгкий прокол. Но уже через 5–20 минут может начаться сильная боль, судороги, тахикардия и даже признаки сердечной недостаточности. Без медицинской помощи в течение двух суток возможен летальный исход", — сообщила Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации.

Каракурты легко узнаваемы: чёрное тело и красные пятна на брюшке. Иногда встречаются полностью чёрные особи. Они обитают в сухих местах — на открытых участках, в трещинах земли, в норах животных и заброшенных строениях. Паук может незаметно оказаться в одежде или обуви, что и приводит к укусам.

"Всё происходит неожиданно — например, куртка висела низко, паук залез в рукав, и человек, надев её, случайно придавил паука", — рассказал Александр Гурнев, герпентолог алматинского зоопарка.

Специалисты рекомендуют:

не спать на земле;

проверять обувь, одежду и постель перед использованием;

избегать сухой травы;

избавляться от строительного и бытового мусора на участке;

при обнаружении паука в доме — использовать инсектициды или вызвать дезинсекцию.

В случае укуса необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Самолечение может быть опасно.

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