В 2024 году Центр ядерной медицины Больницы Медицинского центра УДП РК стал настоящим лидером в области диагностики онкологических заболеваний. О том, как современные технологии меняют подход к борьбе с раком, какие достижения уже есть и что ждет нас в будущем, BaigeNews.kz рассказала руководитель Центра Айгуль Садуакасова.

- Какие достижения Центра в этом году вы считаете главными?

- 2024 год стал для нас особенным. Мы значительно увеличили объем радиоизотопных исследований — провели более 12 тысяч, это на 40% больше, чем в прошлом году. Благодаря новым технологиям мы помогаем пациентам на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Впервые в Казахстане внедрили три уникальных радиофармпрепарата: 18F-FLT, 18F-FET и 68Ga-FAPI. Например, первый препарат помогает установить именно раковые клетки в организме и дать полную картину активности процесса, второй помогает диагностировать опухоли головного мозга, другой — рак печени, легких, поджелудочной железы, желудка. Каждый из этих препаратов занимает определенную нишу в узкопрофильной диагностике онкопатологии и безусловно помогают врачам ядерной медицины дать более точный ответ онкологам, который поможет вылечить пациента.

Это очень важно, ведь ранняя диагностика позволяет начать лечение вовремя, а значит, дает шанс на полноценную жизнь.

Новые внедряемые нами препараты помогают врачам увидеть болезнь там, где она еще незаметна традиционными методами. Это буквально взгляд внутрь организма. Благодаря такому подходу мы не просто выявляем опухоли, но делаем это точно и персонализировано. Это огромный шаг вперед для нашего здравоохранения.

- Что еще удалось достичь в этом году?

- Внедрить первый тераностический препарат Самарий для диагностики и лечения костных метастазов любых онкологических заболеваний.

- Что такое тераностический препарат?

- Термин "тераностика" происходит от слияния двух слов: терапия и диагностика. Одним словом, одним и тем же изотопом мы можем и диагностировать, и одновременно лечить! Это прорывное направление во всем мире, и наша страна на пути к развитию именно этой отрасли, девизом которой является: Мы видим то, что лечим, мы лечим то, что видим! Уникальное направление в медицине способное открыть нам еще один путь именно персонализированного лечения и диагностики онкологических заболеваний, а также создать альтернативные пути диагностики и лечения онкопатологии.

Еще мы прошли государственную регистрацию препарата 18F-FDG (фторглюкозы), который используется для диагностики метаболически активных опухолей. Это важный момент, потому что теперь Казахстан стал самодостаточным в этом вопросе. Данный препарат мы уже готовы реализовывать другим медицинским организациям, что является необходимым для расширения потока пациентов для диагностики и сокращения очереди ожидания прохождения ПЭТ/КТ исследования.

- Какие планы на 2025 год?

- Мы не останавливаемся. В следующем году будем внедрять новые препараты для диагностики, такие как 18F-PSMA и 68Ga-PSMA. Эти технологии помогут в борьбе с онкологией у мужчин. Кроме того, у нас запланированы проведение международной конференции по ядерной медицине, где в очередной раз соберутся лучшие умы этой отрасли для того, чтобы поделиться собственным опытом, который непосредственно способствует развитию медицины в целом в стране.

- Какие проекты сейчас в работе?

- С этого года в действии проект с МАГАТЭ (международное агентство по атомной энергии) в виде Национальной программы по развитию ядерной медицины в стране. Еще мы подали заявку на грант, чтобы сравнить эффективность разных радиофармацевтических препаратов в диагностике онкозаболеваний. Это поможет нам понять, как еще больше улучшить подходы к диагностике и лечению. Также разрабатываем планы на следующие три года. Главная цель — сделать ядерную медицину доступной, точной и максимально полезной для всех жителей Казахстана. Сегодня более 150 тысяч казахстанцев нуждаются в таких исследованиях. Мы хотим, чтобы каждый пациент получил точную диагностику и своевременное лечение. Это не только о здоровье, но и о надежде, которую мы можем дать людям.

- Какие задачи стоят перед Центром?

- Мы хотим продолжать развивать ядерную медицину, внедрять новые методы диагностики и терапии, создавать современные стандарты. Наша цель — объединить специалистов, чтобы работать вместе на благо пациентов.

Я искренне верю, что такие технологии не только спасают жизни, но и делают медицину в Казахстане сильнее и лучше.