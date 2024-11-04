Ячейку экстремистской организации ликвидировали на юге Казахстана
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В городе Кентау подразделением по противодействию экстремизму МВД при содействии Комитета национальной безопасности в городе Кентау ликвидирована законспирированная ячейка религиозно-экстремистской организации “Хизб-ут-Тахрир”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Идеология данной организации направлена на свержение светского конституционного строя и внедрение норм “шариата” в стране.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований.
"Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников “Хизб-ут-Тахрир”. Лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации. В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки.
Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.
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