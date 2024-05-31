Яблоневый сад посреди степи создала семья из Мангистау

Вот уже 10 лет семья Ибадуллаевых из Каракиянского района Мангистауской области активно занимается сельским хозяйством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На их плантациях растут огурцы, помидоры, груши, абрикосы, капуста, дыни, арбузы. Целых 2 гектара этого великолепия занимают яблоневые деревья.

Семья из 12 человек, младшему из которых буквально два года, днём и ночью трудятся над сохранением и преумножением урожая. Жаксылык Ибадуллаев со своей супругой, двумя сыновьями, их жнами и восемью внуками доказали собственным примером, что трудом можно достичь многого. Говорят, и рады бы нанять помощников к себе на ферму, да только местные жители на работу к ним не спешат.

"Я уже и не помню, какие сорта сажал, 10 лет прошло. Разные они у меня, но вкусные, без химикатов всяких. Реализуем оптом. Цена небольшая. К сожалению, продавцам ведь не важно качество и содержание, им лишь бы красиво было. Наши яблоки натуральные, они просто не могут быть одинаковыми – какие-то поменьше, другие побольше. Конечно, сложновато. Требуется огромный уход за фермой, затраты на витамины, полив, электроэнергию, солярку и прочее. Все это не окупается, честно говоря, но мы любим свое дело", – рассказал Жаксылык Ибадуллаев.

Сноха фермера Светлана отметила, что цены на оптовом рынке по сути диктует покупатель. По её словам, буквально на днях им сказали, что принимают огурцы по 200-250 тенге за килограм.