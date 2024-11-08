Яблоки из Европы незаконно держали на границе в Казахстане

Главная транспортная прокуратура восстановила права казахстанских предпринимателей, которые на протяжении нескольких дней не могли растаможить свежие яблоки, ввезённые из Европы, передаёт BaigeNews.kz.

Группа предпринимателей обратилась с жалобой о том, что груз с тоннами фруктов простаивает на складах временного хранения из-за ограничений, введённых Минсельхозом.

Прокуроры выяснили, что приказ МСХ, запрещающий ввоз яблок до 31 декабря, был введен в действие только 8 октября. Восемь же грузовиков с яблоками из Европы прибыли на территорию ЕАЭС до этой даты. Соответственно, запрет на ввезённый предпринимателями товар не распространялся.

Транспортная прокуратура внесла акт надзора в адрес Комитета государственных доходов. В результате предприниматели смогли задекларировать продукцию до истечения сроков временного хранения и предотвратить убытки.