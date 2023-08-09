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Я заинтересован в том, чтобы МСБ пользовался поддержкой государства - Токаев

Сегодня, 19:05
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akorda.kz Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев посетил несколько предприятий в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Завод ZENITH занимается производством строительных материалов и возведением объектов различного назначения.

Президент осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией. Здесь выпускаются бетон, фундаментные блоки, кирпичи и плиты. Недавно на заводе запустили линию по производству полиэтиленовых труб большого диаметра, которые используются при монтаже магистральных трубопроводов хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Как сообщило руководство, в проиводственную инфраструктуру инвестировано порядка 20 миллиардов тенге. Также завод на принципах государственно-частного партнёрства участвует в строительстве социального жилья.

Предприятие планирует запустить ряд новых производств и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, в том числе по государственным программам, в объёме 100 тысяч квадратных метров в год.

В ходе беседы с коллективом завода президент отметил важность развития отечественной строительной индустрии.

"Я очень сильно заинтересован в том, чтобы сектор экономики, который вы достойно представляете, пользовался поддержкой со стороны государства. Самочувствие малого и среднего предпринимательства в значительной степени влияет и будет оказывать сильное влияние на развитие всей нашей экономики. Поэтому вы находитесь в постоянном фокусе моего внимания", – сказал глава государства.

 Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетил клинику ASTANA VISION PAVLODAR.

Президенту продемонстрировали работу диагностическо-поликлинического комплекса, стационарного отделения, лазерного центра и операционного блока.

По словам руководства, клиника ежемесячно принимает до 1 000 пациентов с патологиями глаз и проводит до 200 операций. Пациенты проходят диагностику как платно, так и в рамках обязательного социального медицинского страхования.

В беседе с персоналом клиники президент Казахстана назвал важным открытие специализированных высокотехнологичных медицинских учреждений в регионах. Глава государства пожелал сотрудникам центра успехов в их непростой работе.

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