В ходе судебного разбирательства по делу Шерзата Полата подсудимый Азамат Токтаубаев добровольно рассказал о предыдущем уголовном деле, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Подсудимый сообщил, что в день трагедии находился под домашним арестом. По его словам, он осознает нарушение условий меры пресечения.

"Я признаю, что нарушил домашний арест. Можете считать это нарушением закона. Если бы я не вышел из дома, этой ситуации не было бы", – сказал он.

На вопрос прокурора о причине выхода из дома Токтаубаев пояснил, что ему необходимо было поехать в аптеку в соседнем селе из-за состояния своего здоровья, а также из-за маленького ребенка.

Судья напомнил, что подсудимый имеет право не разглашать сведения о прошлой судимости. Однако Токтаубаев добровольно рассказал о предыдущем деле.

Он сообщил, что 14 декабря 2023 года стал подозреваемым по статье 106, часть 1, и находился под арестом два месяца в ИВС учреждения №71 города Талдыкорган. По его словам, адвокат и потерпевший Аян Арипбаев подали заявление о том, что Токтаубаев не имеет отношения к инциденту, и следствием не было представлено доказательств его вины.

6 февраля мера пресечения была изменена на домашний арест. Однако, по его утверждению, следователь позднее переквалифицировал дело на часть 2 статьи 106. Приговор по данному делу был вынесен 17 октября – семь лет лишения свободы.

"Считаю, что такой срок мне дали из-за общественного резонанса второго дела. Несмотря на слова потерпевшего и свидетелей, суд признал меня виновным. Но я подал апелляцию в Верховный суд. Я выиграю этот суд и оправдаю себя", – заявил Азамат Токтаубаев.

Напомним, Азамата Токтаубаева и остальных подозреваемых по делу об убийстве Шерзата Полата задержали 4 октября 2024 года.