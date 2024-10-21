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Я выехал в домашних шортах и тапочках - сын Турлыханова объяснил ночную прогулку

Сегодня, 16:24
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стопкадр с видео Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: стопкадр с видео

Сын депутата Даулета Турлыханова Нурасыл Болат объяснил, почему в ночное время вышел из дома, хотя находится под пробационным контролем, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я выехал 12 октября ночью из-за того, что у меня в машине осталась барсетка. В ней находился зарядчик для электронного браслета. Его никто не мог привезти, он остался у друга в машине. Я поехал туда в домашних шортах и тапочках, чтобы забрать его. Когда он разрядился, мне постоянно звонили с пробации поздно ночью и просили поставить на зарядку. Я боялся, что браслет разрядится. У меня было последнее предупреждение", - объяснил Нурасыл Болат.  

Напомним, сына депутата Даулета Турлыханова защищает адвокат осуждённого Куандыка Бишимбаева.

Видео с сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, гуляющего ночью в Алматы, на своей странице в Instagram выложила юрист Анна Чернова.  

 

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