Я выехал в домашних шортах и тапочках - сын Турлыханова объяснил ночную прогулку

Сын депутата Даулета Турлыханова Нурасыл Болат объяснил, почему в ночное время вышел из дома, хотя находится под пробационным контролем, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я выехал 12 октября ночью из-за того, что у меня в машине осталась барсетка. В ней находился зарядчик для электронного браслета. Его никто не мог привезти, он остался у друга в машине. Я поехал туда в домашних шортах и тапочках, чтобы забрать его. Когда он разрядился, мне постоянно звонили с пробации поздно ночью и просили поставить на зарядку. Я боялся, что браслет разрядится. У меня было последнее предупреждение", - объяснил Нурасыл Болат.

Напомним, сына депутата Даулета Турлыханова защищает адвокат осуждённого Куандыка Бишимбаева.

Видео с сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, гуляющего ночью в Алматы, на своей странице в Instagram выложила юрист Анна Чернова.