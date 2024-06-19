Я всегда принимаю активное участие в жизни своего села - обладатель ордена "Еңбек Даңқы"

В Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Среди награждённых – Сунгат Жаналин, бывший пожарный, а ныне слесарь одного из коммунальных предприятий Аршалынского района Акмолинской области. Во время угрозы паводка в селе близ Астаны Сунгат Жаналин, используя свой опыт работы в МЧС, участвовал в работе по укрелению дамбы. О том, как удалось отвезти большую воду от поселка и каково это получать медаль из рук президента страны, Сунгат Жаналин рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

Уровень талых вод вблизи села Жибек жолы поднялся в начале апреля. Тогда образовалась угроза подтопления жилых домов. Сунгат Жаналин с первых дней активно участвовал в укреплении защитного земляного вала. Дамба, которую он построил вместе с другими неравнодушными людьми, протянулась на 12 километров. В высоту её подняли на целых три метра. На это понадобилось 304 тысячи мешков, заполненных песком.

Фото из личного архива Сунгата Жаналина

Вода была совсем близко к домам, но благодаря своевременным и сплоченным действиям сельчан им удалось отвоевать свои жилища у стихии.

"Я всегда принимаю активное участие в жизни своего села. Когда появилась угроза паводка, акимат сразу же вызвал меня и других активистов. Мы съездили, увидели своими глазами, что происходит. Затем начали поднимать других сельчан. Четыре дня мы не то, что не спали, даже присесть у нас не было времени. Мы работали без перерывов. Благодарю Всевышнего, что нам удалось спасти наше село. Это, конечно, заслуга не одного человека. Это заслуга всего народа", - рассказывает Сунгат Жаналин.

По его словам, почти все эти дни шел ливень, что усложняло работу по строительству дамбы. Было очень сыро, грязно и холодно, говорит активист. Уставшие и голодные люди не сдавались. Тогда Жаналин своими силами организовал горячее питание для них.

Фото из личного архива Сунгата Жаналина

Позже, когда угроза миновала, Сунгат круглосуточно находился на дежурстве в особо опасных местах, подверженных подтоплению.

Он рассказывает, что его никто не просил этого делать, эти навыки у него остались с прошлого места работы. В начале 2000-ых он работал в пожарной части и как никто другой знает, как себя вести в условиях ЧС.

Сунгат Жаналин говорит, что всю свою сознательную жизнь посвятил честному труду и всегда хотел принести пользу своему народу.

С его приездом в село Жибек Жолы были решены многолетние проблемы сельчан. К примеру, в селе не было света на многих улицах. Жаналин, будучи электриком, вместе с другими активистами села добился установки трансформаторной подстанции и лично провел свет в 80 домов. Сельчане благодарны ему по сей день.

Кроме того, Сунгат помог жителям села, которые 16 лет сидели без воды. Он провел в их дома водопровод.

Фото из личного архива Сунгата Жаналина

О том, что ему хотят вручить медаль, Сунгат Жаналин не знал до последнего момента. А когда узнал, то сильно удивился – мужчина признаётся, что просто выполнял свой гражданский долг.