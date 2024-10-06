"Я всегда прихожу первая" — астанчанка о своём принципе голосования

Жительница Астаны рассказала, почему всегда приходит на избирательный участок первая. Этому принципу она не изменила и сегодня, передает корреспондент BaigeNews.kz

Ровно в семь утра на участок № 286, расположенный в академической филармонии, первой пришла голосовать Айнагуль Кали. Женщина сказала, что всегда старается первой попасть на избирательный участок. На этот раз она тоже не изменила своей традиции.

"Я работаю руководителем отдела кадров во дворце "Жастар сараи". Всегда прихожу первая на участок, потому что я патриот страны. Я рада голосовать за новые идеи и прогресс. Я всегда за народ, за Казахстан. Если что-то делается ради народа, то я только "за", — говорит Айнагуль.

После голосования Айнагуль пошла на работу. Собеседница поделилась, что после неё на участок придёт вся семья, в том числе и 90-летний дедушка.

Напомним, сегодня, 6 октября, в Казахстане начался республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах. В списках более 12 миллионов голосующих.