"Я все делаю для тебя" - подруга о словах Нукеновой Бишимбаеву накануне смерти

В Астане на разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступила её подруга, передаёт BaigeNews.kz.

Свидетель сообщила, что узнала о Куандыке Бишимбаеве в августе 2022 года. Салтанат рассказала, что к ней на консультацию приходила девушка и просила сходить на свидание с другом, который влюблён в Нукенову.

Салтанат от встречи тогда отказалась.

В начале сентября она сообщила подруге, что уже встретилась с Бишимбаевым.

"На следующий день мы созванивались. У братишки была свадьба. Мы разговаривали об этом. В какой-то момент Салтанат замолчала и сказала, что перезвонит. Перезвонила. И говорит: "Представляешь, я сижу с тобой разговариваю, поднимаю глаза, и стоит Куандык". На тот момент я не знала, как у них происходило общение. Она говорила, что не готова к построению отношений", - сказала подруга.

В кафе, где Нукенова проводила консультации по астрологии, она дружила с персоналом. Официант рассказал, что Бишимбаев ждал её с утра, приезжал несколько раз. Нукеновой же Бишимбаев сказал, что увидел её через окно и решил поздороваться, рассказала свидетель.

По её словам, Нукенова говорила, что Бишимбаев очень интересный собеседник.

В октябре свидетель узнала о том, что Салтанат выходит замуж. Свадьба состоялась в декабре.

"После свадьбы Салтанат немного пропала. Мы отнеслись с пониманием: только вышла замуж, первый год совместной жизни. Она могла не отвечать. После 8 Марта она мне позвонила и в первый раз сказала, что они начали ссориться, ругаться. Что они постоянно ссорятся. Естественно, я спрашивала, в чём причина. Она говорила, что он не ходит на работу, постоянно 24/7 с ней. Всю энергию из-за того, что не работает, направляет на неё. Хочет постоянно разговаривать, не даёт ей спать ночами. Может сам не спать сутками. Говорила, что при малейших ссорах выкидывает её подарки. До Нового года он дарил ей часы дорогие, и он их несколько раз выкидывал в окно. Потом они их искали и находили. В итоге в последний раз, когда они их выкинули, не нашли. Говорила, что даже не может сходить на маникюр. Рассказывала, что он пришел в салон, распсиховался, что так долго. Она даже не закончила маникюр и ушла", - сказала подруга.

В апреле Нукенова написала подруге ночью о том, что ей нужен адвокат, и она должна быть готовой ко всему. Рассказала и о том, что супруг её избил, и приехал её брат. Между ним и Бишимбаевым произошла драка.

Помимо этого, Нукенова сообщила подруге, что она много раз пыталась уйти от супруга.

Фотографии с побоями были у семьи Салтанат, и Бишимбаев считал, что они будут его шантажировать. Поэтому супруг якобы заставил Нукенову сняться на видео голой, чтобы у него были "гарантии".

"Я спросила: "Ты сделала?" Она говорит: "Да, я сделала. Мне некуда было деваться", - сказала свидетель.

Через день после этого, Салтанат сообщила подруге, что муж просит её вернуться и дать ему шанс.

Далее свидетель рассказала о том, что в мае в свой день рождения Салтанат Нукенова была заплаканной. Как позже выяснилось, перед празднованием муж поднял на неё руку. Об этом Нукенова рассказала подруге в августе.

За день до смерти Нукенова, Бишимбаев и свидетель пошли вместе на концерт Димы Билана. Салтанат попросила подругу купить билеты.

"Она говорит: "О классно! Давайте пойдём на Билана. Он (Бишимбаев) его как раз любит". Я ещё так удивилась", - сказала свидетель.

По её словам, они с Нукеновой не виделись с августа. А когда встретились, подруга её не узнала. Салтанат покрасила волосы в тёмный цвет и была сильно похудевшей.

Нукенова на семейную жизнь в тот вечер не жаловалась. Рассказала подруге, что они с супругом работают с психологом и делают дома ремонт.

Свидетель рассказала, что в ЦСКЗ "Казахстан" Бишимбаев поздоровался с какой-то девушкой, сказал, что это его бывшая коллега.

Прокурор уточнила, приревновала ли Нукенова мужа. Свидетель ответила - нет, подруга была спокойной.

Бишимбаев во время концерт отлучался на минут 30-40. Нукенова сказала, что мужу должны что-то принести из ресторана "Бао".

Вернулся мужчина со стаканчиками из-под кофе и начал что-то говорить Нукеновой.

Как рассказала свидетель, у жены Бишимбаева после этого поменялось лицо. Они начали выяснять отношения. Далее Нукенова заплакала и вышла из зала.

"Даже не подумала, что они уходят. Думала, вернутся", - сказала свидетель.

Прокурор уточнила о том, что говорил Бишимбаев на концерте Нукеновой, когда вернулся в зал.

"Салта сказала ему: "Я все делаю для тебя". Он: "Что все?". Только это услышала", — рассказала свидетель.

Ранее Бишимбаев сообщил на суде о ссоре с женой на концерте. Бишимбаев хотел покинуть его, но Нукенову это расстроило. Она попросила его досидеть до конца, рассказал подсудимый. Бишимбаев также сообщил, что не хотел идти на концерт.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).