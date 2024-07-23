Я впервые в жизни принимаю такие лекарства - Глюкоза объяснила свое шокирующее выступление

Певица Натальи Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZa, шокировала зрителей на бесплатном концерте в честь Дня металлурга на острове Татышев в российском Красноярске. Российская звезда по мнению зрителей вела себя неадекватно: она даже не пыталась попадать в ноты и зачем-то трогала себя в "неприличных местах". Поведение Натальи выглядело крайне странным.Спустя время артистка извинилась в своем аккаунте Instagram, передает BaigeNews.kz.

"Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии.

Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться.

У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня.

Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя, были те, кому концерт понравился. Спасибо за эту теплую встречу. Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь.

Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас. Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии", - рассказала певица.