В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Суд приступил к допросу свидетеля – 26-летней Даны Жаксыгельды, которая находилась вместе с подсудимыми в ночь трагедии.

По словам девушки, по дороге к магазину "777" она заметила на переднем сиденье автомобиля ружье. Уже возле магазина Жаксыгельды увидела, как один из подсудимых, Абзал Шынасыл, мыл нож, однако описать его внешний вид она не смогла.

Позднее компания направилась в сторону улицы Рыскулова. Когда автомобиль остановился, подсудимый Шынгыс Белгожаев вышел из машины, взяв с собой нож и ружьё. Через несколько минут он вернулся уже без них.

На вопрос адвоката, просил ли кто-то Белгожаева уничтожить оружие, свидетельница ответила, что не слышала об этом, поскольку в тот момент вышла на улицу покурить вместе с другим участником компании – Нуркиясом, которому стало плохо.

Ранее суд сделал замечание подсудимому Абзалу Шынасылу за подачу знаков свидетельнице.

Кроме того, прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах Эльмиры Нурбековой. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.

Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.

На прошлом судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.