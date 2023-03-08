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Сегодня, 11:11
40
Сегодня, 11:11
40

"Я тебя люблю" - как мамы реагируют на признания детей в любви

Как часто вы говорите: "Мама, я тебя люблю"? Международный женский день стал для астанчан и гостей столицы ещё одним поводом признаться в любви самому близкому человеку. 

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#8 марта #женщины #праздники
Нариман Рахимов Журналист
Сегодня, 11:11
40
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