"Я - "сын маминой подруги" - как анестезиолог из роддома покоряет казнет

Фото: из личного архива героя

Врач – ответственная и серьёзная профессия. Так, пожалуй, считает большинство людей в мире. Однако есть те, кто не скрывает своей неформальной комичной стороны. Анестезиолог из Алматы Дамир Еркинулы ещё и является блогером, который активно ведёт свои аккаунты в социальных сетях. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz молодой человек рассказал о том, каково это совмещать серьёзнейшую профессию и юмор.

Доктор Дамир окончил Государственный медицинский университет в Семее. Ранее он работал врачом-хирургом, после сузился по профилю "анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия, токсикология, перфузиология". Также стажировался в Лондоне в "King’s College Hospital" и в Стамбуле в "Bahçelievler Medipol Hastanesi". Сейчас трудится в городском перинатальном центре в Алматы. Страницу в социальных сетях он открыл ещё в 2012 году, однако активнее начал этим заниматься только в последние годы.

"Идея популяризировать свой аккаунт пришла ко мне сравнительно недавно после моей стажировки в Стамбуле. Там один мой коллега подал мне замечательную идею о создании и продвижении личного бренда, чем, по сути, занимаются большинство врачей в Турции. Там везде в клиниках билборды с фотографиями ведущих врачей, большинство врачей ведут блоги и каналы на YouTube. После этой беседы это стало для меня идеей фикс и толчком что-либо делать. Я понимаю, что есть много над чем работать и совершенствоваться, но лучше что-то, чем вообще ничего, не правда ли?" - говорит врач.

Молодой человек утверждает, что, в основном, публикации адресованы коллегам, но среди подписчиков есть и обычные люди, которым так же интересен такой контент:

"Основной посыл всех моих роликов "локальный" юмор, который в основном поймут только представители моей профессии. Но, также я стараюсь делиться интересными фактами и полезными материалами из мира медицины. Честно признаться, они не так много собирают "желанных" лайков и просмотров, но всё же ценители есть".

Несмотря на загруженность в работе, находить время для блога ему всё же удаётся. В этом помогает тайм-менеджмент и приоритеты.

"Мне помогает дисциплинированность. Знаете, как бы мы все (врачи) не жаловались на то, что работа очень тяжёлая, не хватает времени на себя и семью, оказывается, время есть! Мы же все находим время на просмотр ток-шоу, фильмов, сериалов и на интернет серфинг. На данный момент я работаю в двух клиниках, посещаю курсы турецкого языка, хожу в тренажерный зал и выкраиваю время для создания смешных роликов из жизни врача, а иногда и полезные для медиков материалы в доступной форме. Да, да, да, я тот самый "сын маминой подруги". И это всё мне не в тягость. Меня устраивает такой плотный график. Даже могу сказать, что меня мотивирует это и даёт чувство удовлетворённости", - сказал он.

На странице в социальных сетях у Дамира можно увидеть и юмористический контент, и ролики, адресованные медперсоналу:

"У меня условно есть следующие рубрики: юмор (полностью авторские видео, адаптированные популярные тренды, звуки); разбор ЭКГ; отрывки из сериалов со смыслом; разбор медицинских киноляпов. Но, конечно же, больше шуточных роликов. Это так сказать метод подачи современных режиссёров: взять за основу что-то морально ценное, но начинить его экшеном и юмором. Идеи для роликов берутся из повседневной рутины и внутренней "кухни" моей профессии. Естественно, все эти моменты до смешного утрируются и раздуваются. Приходится учиться адаптировать популярные тренды и звуки. Иногда заимствовать идеи у западных коллег".

К увлечению доктора, как оказалось, коллеги относятся положительно. Иногда даже помогают.

"Учитывая своеобразный юмор, ролики быстро разлетаются среди медицинского сообщества, и моим же коллегам часто отправляют мои ролики. Это нас всех забавляет. В целом, у меня очень дружный коллектив. Да, бывают моменты, когда я прошу их помощи. Конечно, я осознаю, что я дилетант в этом. Да что уж говорить, порой вместо штатива для телефона я использую больничный штатив для инфузионных вливаний и обычный лейкопластырь, чтоб статично прикрепить телефон", - поделился доктор-блогер.

Родные и близкие поддерживают креативное увлечение доктора и даже начали дарить всяческие гаджеты и приспособления для съёмки. Единственное, о чём его просят - чтобы "в погоне за трендами не потерял своё лицо".

"На данный момент я вкладываю финансы и силы на совершенствование своих скилов по съёмке и обработке видео, по созданию визуального контента и изучению современных тенденций в мире социальных сетей. Прохожу онлайн-курсы, читаю статьи и смотрю туториалы на YouTube. И думаю, моя цель всячески развиваться. Приобретать новые знания и новые навыки. Мечта, наверное, это при жизни успеть поработать над своей бессмертной частью. Думаю самое главное не забывать, что я в первую очередь врач, и не забывать про врачебную этику", - подчеркнул Дамир.

По словам доктора, он очень старается соответствовать своему статусу – постоянно улучает свои навыки и квалификацию:

"Я очень стараюсь и немало сил прикладываю на это: непрерывно и постоянно повышаю свою компетенцию, развиваю свои коммуникативные навыки с пациентами. А умение в современном мире в правильном ключе показывать свою работу в соц. сети думаю не является каким-то недостатком. Понимаете, даже учитывая, что анестезиология и реаниматология это узкая специализация в медицине, она сама разветвляется на более узкие направления. Я как раз вот выбрал разветвление в акушерстве. Согласитесь, быть анестезиологом в акушерстве и, например, в кардиохирургии – немного разные вещи, нужны другие навыки. Но, в то же время, чтоб не потерять навыки в общей анестезиологии, я параллельно работаю в частной клинике. А вот почему именно "Перинатальный центр": так как именно в этом центре концентрируются все самые сложные пациенты, роженицы и родильницы".

Врач – профессия благородная. Так считает и наш герой.