"Я создала карьерный Netflix" — интервью с автором популярного приложения для поиска работы и стажировок

Фото: astanahub.com

Women in Tech, или женщины в сфере IT, стало новым трендом по разрушению стереотипов. По данным Statista, количество женщин, занятых в сфере высоких технологий в Казахстане, составляет сейчас пять процентов. А значит отечественному рынку IT-бизнеса ещё есть куда стремиться, нужны лишь вдохновляющие примеры. Одним из таких может стать казахстанка Еркежан Жолдасова, создавшая социальную сеть, формирующую навык достижения целей 24Goals. Ей пользуются люди из 166 стран, сама разработка вышла в финал Европейского Саммита стартапов. Еркежан рассказала корреспонденту BaigeNews.kz, как ей удалось создать карьерную платформу по поиску стажировок в Европе и масштабировать свою компанию.

Еркежан в 18 лет уехала учиться в Европу, получила два образования. Параллельно с учёбой проходила стажировки в зарубежных компаниях, была волонтёром в крупных организациях и вела тревел-блог. Свою компанию в Европе девушка создала в 20 лет.

— Еркежан, расскажите немного о своих проектах, чем вы занимаетесь на данный момент?

— Я создаю, управляю и масштабирую собственные международные IT-проекты. Большой фокус делаю на свою социальную сеть 24GOALS, которая доступна в 166 странах. Далее карьерная платформа (Hired Valley - Авт.), у которой на данный момент есть B2B и B2C направления, а пользователи у нас из более 15 стран. Также мы переводим платформу на другие языки, чтобы выходить на другие страны. Я проживаю сейчас в Южной Корее, ранее жила в Европе. Параллельно к своей бизнес деятельности, я на регулярной основе провожу карьерные семинары и лекции для университетов и школ.

— Как начался ваш путь в нише зарубежных стажировок и программ волонтёрства?

— Вообще тему зарубежных стажировок я начала освещать в своих социальных сетях с 2018 года. Во время обучения в университете, я делала постоянно стажировки и мои одногруппники видели, что я езжу на краткосрочные, долгосрочные, прохожу онлайн и оффлайн стажировки. И меня начали приглашать на карьерные лекции в моём же университете, чтобы я объяснила, как подаваться на стажировки, заполнить грамотно резюме, как готовиться к интервью. Я стала получать отклики и поняла, что тема актуальна и есть запрос у людей узнать о зарубежных стажировках и дистанционной работе. Я ещё до пандемии говорила, что формат дистанционной работы - это будущее.

— Откуда вы брали знания, которыми делились с людьми, обращавшимися к вам за консультациями?

— Я с 15 лет занималась волонтёрством для AIESEC при ООН, и к нам часто приезжали волонтёры и стажёры из разных стран и давали лекции, семинары. Например, американцы, нидерландцы делились опытом, как они получили стажировку в Казахстан, потому что для них это тоже было в новинку. Они говорили, что нужно подчёркивать выигрышные стороны. Если вы говорите, что у вас нет каких-либо слабых сторон, то вам никто не поверит, потому что у всех есть свои слабые стороны. Лучше раскрыть как вы с этим боритесь, как вы с этим работаете. И, наверное, потому что я начала общаться с 15 лет с людьми, которые занимались своей карьерой, я начала пополнять свой багаж знаний. Соответственно через свой опыт я набиралась знаний, где-то я получала отказ, где-то наоборот, и каждый раз брала обратную связь. Если вас взяли на работу, всё равно спросите: "А почему вы меня взяли?", а если отказали, узнайте, почему вам отказали и что вам нужно подтянуть, чтобы подаваться дальше.

— Как зародилась идея создать карьерную платформу Hired Valley и в чем её суть?

— Я ходила давать лекции в университетах и выявила, что более 95 процентов университетов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана не занимаются карьерным трекингом своих студентов и выпускников, и не знают, кто и куда смог устроиться на стажировку/работу. Ведь спрос на хороших специалистов критически растёт, а работодатели ежедневно высказываются, что нехватка стажёров по-прежнему остаётся наибольшей проблемой. Сегодня успешно закончить университет уже недостаточно для того, чтобы попасть на высокооплачиваемую и интересную работу. Большинство компаний обращают внимание на опыт работы. Стажировки - идеальное решение для старта. И я придумала, что могла бы разработать свою платформу, которая будет автоматизирована и будет заменять карьерные отделы в университетах. Так, чтобы платформа была внедрена во все вузы и образовательные центры, где все студенты от первого по четвёртый курсы могут делать стажировки и начинать строить свою карьеру. Я создала карьерный Netflix.

— Каждый ли может получить результат, зайдя на вашу платформу?

— Я не вижу смысла растягивать достижение цели. Моя задача была создать платформу, которая за максимально маленький срок сможет дать правильные компетенции и трудоустроить человека в правильные сроки. У нас разработана методика, где в течение одного месяца человек получает желаемый и достижимый для него результат.

— Откуда зародилась идея создания социальной сети 24GOALS?

— Все продукты, которые я делаю, это всё для людей, и когда я слышу потребности людей, я стараюсь находить решения.

— Каково быть девушкой в IT?

— Вообще больше в англоязычном мире распространенно, что женщина в сфере IT это что-то вау. Если, например, там девушка работает в IT-сфере, значит, она идёт против шаблонов и стереотипов. Я никогда не чувствовала сложностей в этом смысле. Наоборот, я чувствовала поощрение. Даже сейчас, я живу в Сеуле и тут проводятся специальные ивенты для девушек, которые в IT. И я даже не понимала в начале, но потом поняла, что мероприятия проводятся более эффективно, потому что встречаются единомышленники. В основном я слышу только восторженные реакции, когда говорю, что делаю проекты в IT.

— Как вы думаете, что является главной проблемой людей, которые хотят запустить свой стартап и какие советы можете дать им?

— Главная проблема, наверное, людей, кто хочет начать делать свой бизнес, - использование старых инструментов, которые были актуальны до 2020 года. Я считаю, что после пандемии очень сильно поменялся мир, поменялось восприятие людей, и сейчас особенно идет бешенный поток информации, люди даже перегружены этой информацией. Поэтому если сейчас что-то делать, нужно делать это с инновационным подходом. Мы привыкли использовать старые инструменты, с которыми сейчас никакой проект далеко не пойдет. Советую смотреть на мир новыми глазами, тестировать гипотезы, оценивать, что работает, а что нет. Помнить, что мир уже не будет прежними.

Мир меняется и нужно научиться быть мобильными. Надеемся, что пример Еркежан Жолдасовой позволил понять, что нет ничего невозможного и вдохновить казахстанских женщин на успех в IT-сфере.