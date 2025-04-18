На судебном процессе по резонансному делу Шерзата Полата отец убитого – Каржаубай Нурымов рассказал, как пытался спасти сына, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

После того, как Шерзата и Нурганата ударили ружьём, оба потеряли сознание. Все нападавшие убежали.

"Я думал, они оба умерли. Проверил пульс сына, пульс был. У Нурганата тоже был пульс. Тогда я сам посадил их в машину, оба истекали кровью. У Нурганата кровь шла сзади, У Шерзата из лопатки, с груди и изо рта. После этого мы поехали", - рассказал Нурымов.

Каржаубай не смог сдержать эмоций, вспоминая о том, как вёз сына в больницу.

"Нурганат сидел спереди, а Шерзат – сзади. В какой-то момент он соскользнул, когда я ехал на высокой скорости. Я остановился. Оказывается, он скончался. Я начал реанимировать его. Опять положил в машину и сам доставил в больницу", - сказал Каржаубай.

По словам отца, когда он укладывал сына, тот уже был в агональном состоянии и боролся со смертью.

"Честно говоря, я торопился довезти его в больницу. Потому что у него ещё был пульс. В больнице Шерзата и Нурганата сразу поместили в реанимацию. Потом Нурганата перевели в палату. У него были три ножевых ранения, ушиб головы, сотрясение мозга. Что касается сына, то реаниматологи вышли с извинениями. Я разозлился и один направился в Хутор. Нурбол уехал на машине. Оказывается, там ездили полицейские, не могли поймать Нурбола. Дальше полиция не позволила мне там ездить", - поделился подробностями трагедии Нурымов.

Ранее отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.

На суде уже дали свои показания мама и бабушка погибшего Шерзата.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Ранее бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также бабушка погибшего заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.