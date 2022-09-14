"Я прошу религиозных лидеров поощрять ненасилие" - Генеральный секретарь ООН

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Религиозные лидеры должны поощрять ненасилие среди своих общин и отвергать ксенофобию и расизм. Такое мнение высказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеобращении к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz.

Генсек ООН начал свою речь с выражения благодарности правительству Казахстана за организацию VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в которой принимают участие государственные деятели и видные религиозные лидеры.

"Мы рассчитываем на то, что деятели веры будут использовать свой голос совести и духовный авторитет для поощрения взаимоуважения, сострадания и единства, для того, чтобы урегулировать разногласия мирным путём, для того, чтобы признать разнообразие как богатство, для того, чтобы быть солидарными друг с другом и с грядущими поколениями", - сказал он.

Антониу Гуттериш напомнил, что сейчас мир охвачен войнами и конфликтами, чрезвычайными гуманитарными ситуациями, экологическими кризисами, голодом и нищетой. Ненавистнические высказывания и дискриминация на основе религиозных различий продолжают распространяться.

"Я прошу религиозных лидеров поощрять ненасилие среди своих общин и отвергать ксенофобию, расизм, все нормы нарушения толерантности. Мы можем выдержать испытания нашего времени и построить лучший мир для всех, объединившись как одна человеческая семья, разделяя бремя, решая проблемы и используя возможности. Я глубоко ценю ваш многочисленный вклад и глубокую перспективу, которую вы привносите в продвижение работы и общих ценностей ООН. Я благодарен вам за вашу активность, вашу мудрость и вашу веру в нашу общую человечность", - обратился он к участникам Съезда.

Ранее религиозные лидеры на VII Съезде обсудили важные мировые проблемы. Они говорили о массовом голоде, природных катастрофах, а также радикализации и военных конфликтах.