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  • Я принял решение прервать своё молчание - Кайрат Боранбаев обратился к казахстанцам
instagram.com/kairat4 Вчера, 21:15
5039
Вчера, 21:15
5039
Фото: instagram.com/kairat4

Я принял решение прервать своё молчание - Кайрат Боранбаев обратился к казахстанцам

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, арестованный по обвинению в хищении средств в особо крупном размере в квазигоссекторе, заявил, что решил прервать молчание и "рассказать обо всём" от первого лица, передаёт BaigeNews.kz.

Обращение опубликовано на странице Боранбаева в Instagram.

"Друзья, всем здравствуйте! Как вы знаете, 17 марта 2022 года в отношении меня санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Но эта мера продлилась, и вот уже 11 месяцев я нахожусь в заключении. За это время обо мне пишут много разных новостей, большая часть из которых – не всегда правдива и чаще всего преувеличена. Поэтому я принял решение прервать свое молчание и рассказать обо всем от первого лица. Этот и все дальнейшие тексты будет публиковать моя дочь. Я знаю, что меня поддерживают тысячи людей. Благодарю вас за поддержку!" - сказано в обращении.

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#Кайрат Боранбаев #арест
BaigeNews.kz
Вчера, 21:15
5039
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