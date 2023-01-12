Я принял решение прервать своё молчание - Кайрат Боранбаев обратился к казахстанцам

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, арестованный по обвинению в хищении средств в особо крупном размере в квазигоссекторе, заявил, что решил прервать молчание и "рассказать обо всём" от первого лица, передаёт BaigeNews.kz.

Обращение опубликовано на странице Боранбаева в Instagram.

"Друзья, всем здравствуйте! Как вы знаете, 17 марта 2022 года в отношении меня санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Но эта мера продлилась, и вот уже 11 месяцев я нахожусь в заключении. За это время обо мне пишут много разных новостей, большая часть из которых – не всегда правдива и чаще всего преувеличена. Поэтому я принял решение прервать свое молчание и рассказать обо всем от первого лица. Этот и все дальнейшие тексты будет публиковать моя дочь. Я знаю, что меня поддерживают тысячи людей. Благодарю вас за поддержку!" - сказано в обращении.