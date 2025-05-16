"Я потянул его с собой": подсудимый по делу Шерзата Полата признал, что дал ложные показания
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В суде по делу Шерзата Полата подсудимый Азамат Токтаубаев признался, что ранее дал ложные показания в отношении другого фигуранта дела - Дархана Аскентая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Во время допроса прокурор напомнил Токтаубаеву, что в первоначальных показаниях он утверждал, что Дархан ударил одного из парней. Однако в суде он отказался от этих слов.
Азамат Токтаубаев признал, что оговорил Аскентая, действуя под влиянием эмоций.
"Я дал ложные показания против Дархана. Я был немного зол на него. Но он не причастен к этому делу. Он никого не бил, в руках у него не было ножа. Я хотел, чтобы он тоже понес наказание, поэтому потянул его с собой. Сейчас я жалею об этом. Я не видел, чтобы он кого-то бил. Я дал ложные показания", – сказал Токтаубаев.
На уточняющий вопрос прокурора о том, не является ли это клеветой, Токтаубаев ответил:
"Я не клеветал его. Я дал ложные показания".
Напомним, Азамата Токтаубаева и остальных подозреваемых по делу об убийстве Шерзата Полата задержали 4 октября 2024 года.
Самое читаемое
- Умер вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой
- "Вы пинали с жалостью?": судья пристыдил подсудимого по делу Шерзата Полата
- С вилами на полицейского набросился житель Алматинской области
- Жандос Шаймарданов назначен вице-министром нацэкономики
- Президент Казахстана не будет праздновать свой день рождения