В суде по делу Шерзата Полата подсудимый Азамат Токтаубаев признался, что ранее дал ложные показания в отношении другого фигуранта дела - Дархана Аскентая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время допроса прокурор напомнил Токтаубаеву, что в первоначальных показаниях он утверждал, что Дархан ударил одного из парней. Однако в суде он отказался от этих слов.

Азамат Токтаубаев признал, что оговорил Аскентая, действуя под влиянием эмоций.

"Я дал ложные показания против Дархана. Я был немного зол на него. Но он не причастен к этому делу. Он никого не бил, в руках у него не было ножа. Я хотел, чтобы он тоже понес наказание, поэтому потянул его с собой. Сейчас я жалею об этом. Я не видел, чтобы он кого-то бил. Я дал ложные показания", – сказал Токтаубаев.

На уточняющий вопрос прокурора о том, не является ли это клеветой, Токтаубаев ответил:

"Я не клеветал его. Я дал ложные показания".

Напомним, Азамата Токтаубаева и остальных подозреваемых по делу об убийстве Шерзата Полата задержали 4 октября 2024 года.