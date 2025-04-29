В Талгарском районном суде, где рассматривается громкое уголовное дело об убийстве подростка Шерзата Полата, был продемонстрирован фрагмент следственного эксперимента с участием покойного дяди – Нурганата Гаипбаева. Мужчина попал под жестокое нападение вместе с племянником, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Эксперимент проводился на месте трагической драки. На видео Гаипбаев подробно показывает, где и как происходило избиение.

По словам Нурганата Гаипбаева, нападение началось с группы молодых людей, среди которых он назвал Нуркияса, Абзала, Азамата и Равиля. В момент конфликта Шерзат внезапно вскрикнул: "Нурганат ага, в меня что-то вонзили". Дядя бросился к подростку и увидел, как из его рта течёт кровь. Он пытался понять, где рана, и одновременно звал нападавших остановиться.

"Я понял, что они идут добивать Шерзата. Первым шел Нуркияс с ружьём. За ним остальные – с ножами и бутылками. Я обнял племянника, чтобы защитить. Первым ударили его, потом меня. Абзал вонзил нож в мое бедро один раз, я не отпустил Шерзата, второй раз. На третий раз удар пришелся прям в кость. Тогда я почуствовал, что меня убивают, опрокинул голову", – рассказал Гаипбаев.

Он также заявил, что в момент избиения кто-то из местных жителей начал снимать происходящее на видео из окон. По его словам, нападавшие потащили его под дерево и продолжили расправу там.

"Меня хотели добить", – подчеркнул он.

В списке нападавших он назвал имена всех подсудимых. У многих, по его словам, были ножи, спрятанные в барсетках.

Ранее патрульный раскрыл детали задержания по делу Шерзата Полата.

Также в суде допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".