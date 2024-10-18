"Я помогу вам туда присесть": за вольное поведение в суде прокурора отстранили от дела

Уголовное дело по обвинению директора самого крупного мясоперерабатывающего завода Костанайской области ТОО "Beef Export Group" Александра Пархоменко слушается в суде уже больше четырёх месяцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Пархоменко обвиняется в хищении государственных субсидий на миллиарды тенге. По делу проходят 49 человек, из которых 13, по версии обвинения, являются членами организованной преступной группы. В связи с чем дело и получило название "мясной ОПГ".

Процесс стал одним из самых громких не только из-за большого количества обвиняемых, но и потому, что в числе подозреваемых – 30 крестьянских хозяйства. И не только из одной Костанайской области, но и из Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской.

По делу регулярно возникали споры между обвинением и защитой, а не так давно страсти достигли такого накала, что адвокаты подсудимых заявили отвод государственному обвинителю Баймендину.

"Он позволил себе фразы в адрес обвиняемых, которые нарушают презумпцию невиновности, – сообщили нам адвокат одного из подсудимых Илья Лунев. – В частности, сказал, одной из подсудимых, что "поможет ей туда присесть", что является фактически обвинением, хотя суд только разбирается в деле".

Судья Алтын Байжуманова рассмотрела ходатайство об отводе государственного обвинителя ещё в сентябре и удовлетворила его, отметив, что "прокурор проявил заинтересованность в исходе дела и неприязнь к подсудимым".

Судья в частном постановлении также отметила, что Баймендин допустил слово "очуметь", когда одна из подсудимых давала показания. А также часто перебивал подсудимых, не реагировал на замечание судьи, не извинялся за своё поведение, а на повторные замечания судьи спорил в ответ и спрашивал: "Почему вы мне делаете замечания?".

Один раз, когда главный подсудимый Пархоменко хотел в перерыве пообщаться со своим адвокатом, прокурор Баймендин просил конвой ускориться и быстрее вывести всех подсудимых. Этот факт суд расценил как "распоряжение конвоем". Все эти выражения и общее поведение прокурора на процессе, которое суд признал крайне некорректным и недопустимым, и послужило поводом для его отвода.

В связи с чем Баймендин больше не смог участвовать в громком уголовном деле, но решил обжаловать частное постановление судьи в Костанайском областном суде.

Решение по жалобе прокурора Баймендина областной суд вынес 17 октября. На процессе вместе с прокурором был его адвокат. Защитник пытался доказать, что гособвинитель вёл себя на процессе корректно и не нарушил нормы Этического кодекса РК.

"Подсудимые позволяли себя выражаться нецензурно, часто хамили, прокурор лишь реагировал на их реплики, и вёл себя очень корректно", – заявил защитник прокурора.

Адвокаты подсудимых, которые также участвовали в областном суде, настаивали: поведение гособвинителя было недопустимым и даже подрывало авторитет суда.

Выслушав позиции обеих сторон, коллегия судей областного суда пришла к выводу, что гособвинитель Баймендин повёл себя недопустимо.

Суд оставил жалобу прокурора без удовлетворения, так как посчитал, что судья сделала правильные выводы относительно его поведения и отстранила его от ведения уголовного дела, которое теперь ведёт другой государственный обвинитель Жомарт Елеусенов.

"Отвод государственного обвинителя, который удовлетворили, да ещё по такому громкому делу – довольно редкое явление для нашей судебной системы", – поделись своим мнением адвокаты подсудимых. И пояснили, что остались довольны таким решением.

Но на этом редкие явления на этом непростом процессе, судя по всему, не закончились. На днях стало известно, что судья Алтын Байжуманова, которая удовлетворила отвод гособвинителя Баймендина, также уже не участвует в деле.

Новый прокурор, который сменил Баймендина, на одном из заседаний тоже заявил ей отвод.

"Судья склоняет свидетелей давать показания в пользу подсудимого, – заявил в ходатайстве об отводе судье Жомарт Елеусенов. – Она не проявляет беспристрастность и объективность".

И суд также удовлетворил ходатайство прокурора и отстранил судью Байжуманову от дела. Теперь в дело вступил новый судья Мерей Аманжолов. В связи с чем уголовное дело, которое рассматривали больше четырёх месяцев, начнут слушать заново, ведь прокурору и судье нужно вникнуть в его суть.

Судья Алтын Байжуманова известна в Костанае тем, что выносит большое количество оправдательных приговоров. В 2022 году она оправдала директора костанайской теплокомпании Аскара Бекпаганбетова. Он обвинялся в крупном хищении бюджетных средств при установке газовых горелок и реконструкции ТЭЦ. Прокуратура тогда подала апелляцию и директора КТЭК вместе с ещё тремя оправданными осудили. Они провели в колониях около года, а в 2023 году их полностью оправдал Верховный суд. Это дело стало одним из самых обсуждаемых в Костанае, так как фактически первоначальный оправдательный приговор судьи Байжумановой подтвердил высший судебный орган страны.

В этом году судья Алтын Байжуманова вновь вынесла оправдательный приговор по резонансному и одному из самых спорных уголовных дел в Костанае. Она оправдала 25-летнего ди-джей местного бара, который обвинялся в неосторожной смерти посетителя. Оправдательный приговор Байжумановой поддержала и апелляционная инстанция, также полностью сняв обвинения с ди-джея и призвав принести ему извинения. Но дело вновь отправили в Верховный суд по протесту прокуратуры и родственников. И оно вернулось для повторного рассмотрения в областной суд. На этот раз суд уже с третьего раза признал ди-джея виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

В пресс-службе суда также отметили, что, согласно законодательству, судьи, чьи приговоры или решения изменяются в апелляции или Верховном суде, вызываются на специальную комиссию, а их дела подвергаются внутреннему аудиту.