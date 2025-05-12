Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов, переживший нападение, опубликовал пост из больницы, в котором поблагодарил врачей и неравнодушных граждан и отметил прогресс казахстанской медицины, передаёт BaigeNews.kz.

"Многие из вас уже осведомлены о тяжёлой ситуации, с которой мне пришлось столкнуться. Это внезапное происшествие стало серьёзным испытанием как для меня самого, так и для моей семьи и близких. В этот непростой период я почувствовал искреннюю поддержку, участие и сочувствие со стороны множества людей — коллег, друзей, знакомых. Звонки, сообщения, добрые слова в соцсетях стали для меня настоящей опорой, придали сил и вдохновения", - отметил он в публикации в Instagram.

В больнице Берденов провёл три недели.

"Я почти восстановился, готов вернуться к обычной жизни. Конечно, в первую очередь — благодаря Богу, а также внимательному наблюдению и лечению наших врачей моё здоровье значительно улучшилось. Особую благодарность хочу выразить @kabylov_dauren, @dr.ashirbaev_erlan и коллективу @1.qalalyq.auruhana. За это время я убедился, что наша медицина сделала серьёзный шаг вперёд и ничуть не уступает зарубежным клиникам. Сердечность и профессионализм наших медиков заслуживают самой высокой благодарности", - заключил он.

Напомним, нападение произошло вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента. В чиновника произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

По информации врачей, у Руслана Берденова было проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.