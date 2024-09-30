"Я писал Илону Маску": актауский геофизик нашёл новый источник энергии

Геофизик из Актау Геннадий Тарасенко причину участившихся природных катаклизмов в Казахстане видит в неразумном использовании человеком природных ресурсов. Учёный уже 20 лет работает над созданием реактора холодного ядерного синтеза на основе модели планеты Земля. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Недалеко от одного из островов Кашаганского месторождения в Каспийском море произошло сильное торнадо. Ранее в этом же регионе произошло землетрясение. Оба явления считаются не типичными для этого региона. Геннадий Тарасенко уверен, что это только начало.

"Мы отбираем у Земли нефть, воду и газ. Всё это как охлаждающая жидкость, которая остужает нашу планету. Сама планета не более 600 градусов. Если вылить воду из мотора, мотор загнётся же, правильно? Вот такое же происходит с нашей Землёй. Мы опустошаем её. Нас будет трясти, и будут цунами, и торнадо. Землетрясения будут больше и разрушительнее. Изменения климата происходят. Погода меняется. Газ, нефть и воду ни в коем случае нельзя брать. Иначе будет ещё хуже, чем сейчас", - поделился своим мнением учёный.

Идея найти новую энергию появилась у Геннадия Тарасенко 20 лет назад, когда он впервые увидел шаровые конкреции в урочище Торыш Мангистауской области. Это довольно крупные шаровидные минеральные образования, возрастом около 180-200 миллионов лет, разбросанные по широкому кругу степных земель.

По словам геофизика, новую энергию можно создать с помощью реактора холодного ядерного синтеза, преобразующего энергию низкоэнергетических ядерных реакций не в тепло, а напрямую в электричество.

"Я уже нашёл безреактивный двигатель на основе моих опытов. Я предлагаю на этом реакторе сделать шаровые молнии, затем закрутить их, что позволит получить движущую силу. Она в свою очередь даст вращение на стартере. Это у меня уже есть. Теперь я хочу закрутить эти шаровые молнии в самом реакторе. Сейчас эти опыты провожу. Это настоящая энергия, которая нам нужна. Она будет у каждого стоять и давать энергию в 220 вольт. Эта новая энергия сможет поднять нас в космос. Она нужна для плазменных двигателей, которые позволят нам двигаться как шаровые молнии, как летающие тарелки или космолёты", - пояснил свою теорию Тарасенко.

Сейчас у исследователя возникли трудности в проведении опытов.

"У меня нет нужной электрической ёмкости конденсаторов и хорошей установки-реактора. Нужна геотермическая ёмкость, которая не пропускает температуру и давление", - рассказал он.

Учёный даже обращался к Илону Маску и другим миллиардерам.

"Я Илону Маску писал в Твиттер. Сказал: возьми меня, сделаем тебе ракеты. А то он всё на нефти летает. Он забрал мои фильмы и заблокировал меня. Почему я так делаю? Потому что нам приходит конец, а они договорились на ядерную энергетику до 2050 года, а там, может, найдут новое что-то. Но время-то бежит и не в нашу сторону. Что мы имеем сейчас, это и будет продолжаться постоянно", - обеспокоен Тарасенко.

Учёный настаивает на поиске новой энергии, потому что дальнейшая добыча нефти, газа и воды однозначно приведёт к печальным последствиям, уверен он.