Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Шахматный скандал, начавшийся в Индии, получил продолжение. Международный гроссмейстер Жансая Абдумалик на своей странице в Instagram опубликовала ответ на критику двухкратной чемпионки Бибисары Асаубаевой, обвинившей коллегу в "неспортивном поведении", передаёт BaigeNews.kz.

Жансая Абдумалик рассказала свою версию, почему она оставила команду и отказалась участвовать в Гран-при в Инди.

"Я и мои коллеги (включая саму Асаубаеву) были огорчены и разочарованы (мягко говоря) условиями, созданными организаторами. Посовещавшись, мы решили написать коллективное письмо Президенту и руководящему Аппарату ФИДЕ, в котором отразили свое недовольство, и предложили перенести или отменить этап. Письмо подписали практически все участницы Гран При (включая Асаубаеву). Из-за коллективного недовольства участниц, организаторы даже были вынуждены перенести начало турнира на неопределенный срок", — написала Жансая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♕ Жансая Абдумалик (@zhansaya_abdumalik)

Она также рассказала, что лично поставила в известность Президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и исполнительного директора Эмиля Сутовского о своем решении не играть в таких условиях.

К посту шахматистка приложила коллективное письмо в адрес руководства ФИДЕ и ответ Аркадия Дворковича, в котором он признаёт, что организаторы турнира в Индии оказались неподготовленными.

"Если есть ещё силы — сыграйте, нет — полностью пойму", — ответил казахстанке глава ФИДЕ.

"Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях. Я всегда с гордостью и честью представляю свою страну! Все еще с теплотой вспоминаю Олимпиаду в Индии, но предложенные условия в Дели действительно неприемлемы", — заявила гроссмейстер.

Она также отреагировала на совет коллеги "завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи".

"Я обязательно выйду замуж и с удовольствием буду варить борщи мужу. Знаю много замечательных шахматисток, которые успешно совмещают семейную жизнь и профессиональную карьеру, и искренне восхищаюсь ими", — написала Жансая Абдумалик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bibisara Asaubayeva (@bibisarachess)

Двухкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в своих соцсетях в ответ на пост коллеги заявила, что никаких коллективных писем о недовольстве организацией не подписывала.

"Во-первых, я с ней не разговаривала. Она даже не удосужилась подойти к нам — и тем более ничего мы с ней не решали коллегиально. Во-вторых, я не подписывала никаких писем. На скриншоте, который опубликовала Жансая, стоит просто моя фамилия. И я говорила президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу о том, что я ничего не подписывала. Якобы согласованное со всеми послание — это, скорее, тайное желание Жансаи, в котором ей хотелось бы вести всех за собой против Федерации Индии, нежели реальность", — написала в ответ Бибисара Асаубаева.

Шахматистка заявила что разочарование условиями, предоставленными организаторами, высказанное Жансаёй — необоснованны и необъективны.

"На Гран-при в Казахстане одну участницу так же не встретили в аэропорту — однако она не стала поднимать скандал и отказываться от игры, подводя своих коллег. никто не застрахован от организационных ошибок, непредвиденных сбоев и форс-мажоров. Спортсмен — если он на что-то претендует — должен всё принимать с достоинством", — считает Бибисара Асаубаева.

Напомним, 19-летняя Бибисара Асаубаева обрушилась с крититикой на свою коллегу — международного гроссмейстера, бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаю Абдумалик, назвав её "единоличницей". По словам Асаубаевой, коллега по цеху прилетела на турнир с мужчиной, который ее повсюду сопровождал, и вела себя некорректно и "неспортивно": обидевшись за то, что её не встретили в аропорту Дели, решила не участвовать в Гран-При и покинуть 11 коллег, включая саму Асаубаеву.