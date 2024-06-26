Я обнаружил 20 видов нарушений– адвокат Бишимбаева о работе суда

Рассмотрение апелляции по делу Куандыка Бишимбаева началось с выступления его адвоката Ерлана Газымжанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я как адвокат Бишимбаева не согласен с приговором. Считаю его незаконным и подлежащим изменению в части убийства с переквалификацией на статью 106 – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, снижение наказания в соответствии с переквалификацией. По статье "истязание", я считаю, дело подлежит на новое рассмотрение", - сказал Газымжанов.

Он добавил, что изменение и отмена приговора возможны, потому что судом первой инстанции были допущены нарушения, перечисленные в статье 2 части 662.

"Всем известно, что приговор с участием суда присяжных нельзя обжаловать по основаниям доказанности или недоказанности предъявленного обвинения, а можно лишь обжаловать по нарушениям, которые суд допустил по процессуальным нарушениям", - сказал адвокат.

По словам Газымжанова, часть 2 статьи 662 предусматривает 5 видов нарушений. Все из них имели место при рассмотрении дела Бишимбаева, утверждает защитник.