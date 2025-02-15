8 июня 2022 года в Казахстане образовалась область Абай. Первым её возглавил уроженец Семея Нурлан Уранхаев. Два с половиной года он с чистого листа управлял новой административной единицей. В городе появилось два акимата, взлетели цены на аренду жилья, замелькали лица столичных чиновников. 14 февраля 2025 года президент Казахстана освободил Уранхаева от должности главы региона. Чем запомнились 32 месяца под управлением футбольного фаната и ценителя искусства, в обзоре BaigeNews.kz.

Выйдя из состава Восточно-Казахстанской области, Семей стал административным центром "новой-старой" области Абай, шестой по площади и седьмой по численности в стране. В регион вошли два города и восем ь районов, в том числе туристическая жемчужина — озеро Алаколь.

Радуясь этому политическому событию, местные жители не перестают добавлять, что восстановилась историческая справедливость. Семей, на протяжении 150 лет являвшийся областным центром, с 1997 года на 25 лет отошёл в тень промышленного гиганта, лишённый должного внимания и финансирования.

В первый год своего правления аким области решил возродить футбольные традиции родного города.

Напомним, в середине 90-х поклонник футбола, 30-летний бизнесмен Нурлан Уранхаев, уже стоял у руля отечественной команды "Елимай". Тогда он вывел семейских игроков в лидеры, за которыми на несколько лет закрепилось звание народных любимцев и чемпионов Казахстана.

Второе дыхание "Елимай" получил благодаря солидной финансовой поддержке меценатов и государственному финансированию. Стадион "Спартак" впервые за десятилетия заполнился до отказа, а реклама предстоящих матчей до сих пор зазывает людей с билбордов. За время правления команда не раз пополнялась заграничными легионерами, а на окраине Семея недалеко от международного аэропорта начали строительство многофункционального футбольного комплекса с трёхзвёздочной гостиницей.

Общественные пространства и озеленение Семея — ещё одна цель, которую начали реализовывать с приходом Уранхаева. В центральной части повсеместно развернулись работы по замене брусчатки и высадке новых видов растений. Правда, одновременно с высадкой молодых саженцев, Семей терял взрослые деревья.

Один из самых запоминающихся проектов — подмостовые пространства, которые в 2023 году обустроили на средства меценатов. Парки получились яркими и функциональными. Но плагиат подмочил репутацию горакимата. Скандал разгорелся вокруг запатентованных муралов художницы Магиры Тлеубердиной. Авторские работы девушки, использованные без её согласия, оказались на пилонах подвесного моста.

Кроме обустройства пешеходных улиц, скверов в Семее возродили детскую железную дорогу. Её построили на тех же самых путях острова Бейбитшилик, где она функционировала с 1975 года. На реализацию проекта потратили свыше четырёх миллиардов спонсорских тенге и четыре месяца неустанной работы. Оживший символ из детства Нурлана Уранхаева, который функционировал до середины 90-х годов, вновь отправился в путь по острову в конце ноября прошлого года.

Складывается впечатление, что аким области, вернувшись в родные пенаты, решил возродить атмосферу своей молодости. Ностальгия по прошлому оставила горожанам приличную инфраструктуру для отдыха.

Новый регион — новый госаппарат. Большую часть областных управлений возглавили соратники Уранхаева по столичной госслужбе. В интервью журналистам Нурлан Тельманович неоднократно говорил, что специально пригласил развивать новый регион своих надёжных товарищей.

Одни задержались здесь на короткий срок, другие до сих пор остаются у руля ряда ведомств. Однако аренда семейских квартир летом 2022 года ощутимо подорожала.

Запомнился жителям масштабный пожар 2023 года. Он начался аккурат в годовщину новой области, 8 июня. В этот день Уранхаев посещал праздничные мероприятия, за что и получил строгий выговор от президента Токаева.

С огнём боролись неделю, за это время бушующие сухие ветра разнесли его на огромные территории. Сгорело 63 тысячи га реликтового бора — 10% от всей площади резервата, погибло 15 лесников.

В 2022 году, едва заняв управленческий пост, Нурлан Уранхаев запретил частному бизнесу строить новоделы и бизнес-центры на правом берегу Семея из-за дефицита теплоэнергии, а через год "объявил им войну". По данным правоохранителей, застройщики вопреки запретам возводили объекты с фиктивной документацией. Суд вынес несколько постановлений, обязав разобрать строения полностью или частично.

Ещё один кейс, реализованный благодаря поддержке меценатов и инициативе Уранхаева — это современная IT-школа в левобережье Семея, которая обошлась компании KAZ Minerals в 9 миллиардов тенге.

На средства спонсоров в городе благоустроили пешеходные улицы, создав более комфортные условия для прогулок в центре города. Появился первый в стране исторический перекрёсток.

На окраинах частично решился вопрос со статусом дачных массивов, куда начала поступать инфраструктура в виде детских площадок и спортивных кортов.

2024 год запомнился семейчанам эпопеей с городскими переправами. 15 метров перил автогужевого моста внезапно свалились вниз, "прихватив" с собой сети оптической связи, оставив без интернета часть Семея и несколько пригородных районов. Разгорелся скандал и со строительством нового моста: рабочие субподрядной организации остановили монтаж из-за невыплаты зарплаты. В том же 2024 году было в очередной раз заявлено о реконструкции подвесной переправы. Однако из-за паводков долгожданный проект снова пришлось отложить.

В 2023 году Нурлан Уранхаев презентовал Комплексный план развития Абайской области на пять лет. Сумма инвестиций, запланированная для его реализации, оценивается в 1,9 триллиона тенге. Самым дорогостоящим и социально важным проектом было названо строительство ТЭЦ-3 стоимостью до 500 миллиардов тенге на окраине города, которая должна централизовать подачу тепла и решить вопрос с дефицитом тепловой энергии в Семее. Осенью 2025 года планируется начать первые работы, а к концу 2027-го — закончить проект. Уранхаев планировал привлечь внебюджетные средства. Будет ли он реализован в намеченные сроки, покажет время.

Во время последнего отчётного доклада на посту акима области Уранхаев заявил о хороших темпах развития региона, что вывело область в топ областей по социально-экономическому развитию.

За время своего руководства Нурлан Уранхаев попытался наладить внешние связи. Тесные отношения у региона завязались с Республикой Татарстан, в которой он побывал несколько раз за два года. В рамках культурного обмена в Семее и Казани установили бюсты известных поэтов Абая Кунанбаева и Мусы Джалиля, провели "Дни культуры Абайской области в Татарстане", а на днях управленцы от сельского хозяйства двух регионов начали перенимать друг у друга передовой опыт.

Сухой порт на границе с Китаем — ещё один долгожданный проект для расширения транспортных коридоров. В нём заинтересованы, пожалуй, все приграничные страны. Товарооборот возрастёт до 20 миллионов тонн в год. Железнодорожная ветка пройдёт по маршруту Аягоз-Бахты-Тачен (Китай). Как и планировалось, строительство началось в конце 2023 года.

Абайская область — это богатые земли, насыщенные благородными металлами. Уранхаев проявил большой интерес к минеральному богатству своего региона. В числе крупных инвестиционных проектов — создание горно-обогатительного комбината на медном месторождении Айдарлы, с общим объёмом инвестиций в 560.

Фото: пресс-служба области Абай