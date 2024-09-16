"Я никогда не сдамся", заявил Дональд Трамп после стрельбы возле его гольф-клуба
Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05Сегодня, 02:05
91Фото: pixabay.com
Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал заявление после стрельбы, которая произошла во Флориде возле его гольф-клуба, передаёт BaigeNews.kz.
"Я в безопасности, и никто не пострадал. Слава Богу! Но в этом мире есть люди, которые сделают все возможное, чтобы остановить нас. Я не перестану бороться за тебя. Я Никогда Не сдамся! Я всегда буду любить тебя за то, что ты поддерживаешь меня. Благодаря нашему ЕДИНСТВУ мы снова сделаем Америку Великой!", - обратился он к американцам.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что на Дональда Трампа совершена очередная попытка покушения.
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