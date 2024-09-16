"Я никогда не сдамся", заявил Дональд Трамп после стрельбы возле его гольф-клуба

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал заявление после стрельбы, которая произошла во Флориде возле его гольф-клуба, передаёт BaigeNews.kz.

"Я в безопасности, и никто не пострадал. Слава Богу! Но в этом мире есть люди, которые сделают все возможное, чтобы остановить нас. Я не перестану бороться за тебя. Я Никогда Не сдамся! Я всегда буду любить тебя за то, что ты поддерживаешь меня. Благодаря нашему ЕДИНСТВУ мы снова сделаем Америку Великой!", - обратился он к американцам.