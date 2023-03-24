"Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке

Фото: Александр Шахбазов

Всемирно известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген отпраздновал Наурыз в родной стране. Он повидался не только с родителями, братьями и другими родственниками, но и с поклонниками своего таланта. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на фан-встрече со звездой в Алматы.

Учитывая насыщенный график Димаша, у поклонников певца в Казахстане не так много возможностей увидеть своего кумира и пообщаться с ним. На фан-встречу в Алматы в разгар Наурыза попасть было нелегко, но тем, кому посчастливилось пообщаться с Димашем вживую или заочно (через заранее заданные в соцсети вопросы), остались в восторге.

Особенно счастлива была 65-летняя Эстер Ульман из Швейцарии. На родине она работает лайфстайл коучем, а в Алматы приехала специально, чтобы отметить Наурыз и встретиться с кумиром.

Посмотрев выступление Димаша на шоу America’s got talent, она сразу поняла, что стала одной из миллионов поклонниц таланта казахстанского певца. Ради того, чтобы быть на одной волне с исполнителем, женщина решила выучить казахский язык.

"Язык пока даётся мне не так легко, как хотелось бы. Я знаю немецкий, французский, испанский, итальянский, английский. Они все относятся к одной языковой группе. Казахский язык - из другой группы, но я в свои 65 лет стараюсь тщательно запомнить нужные окончания. В Алматы я уже во второй раз, впервые приезжала в сентябре 2022 года на сольный концерт Димаша, и стараюсь здесь практиковаться в своих знаниях казахского, разговаривать с людьми", - призналась Эстер Ульман.

В Димаше Кудайбергене её восхищает не только талант, но и его человеческие ценности, отношение к поклонникам, семье, друзьям и наставникам.

Гостья из Швейцарии отметила, ей особенно приятно, что встреча с Димашем проходит в дни празднования Наурыза на его родине.

"Я по-настоящему погрузилась в атмосферу праздника Наурыз. Была на Медеу, где замечательная природа, попробовала суп из семи ингредиентов (Наурыз коже — Прим. автора). В своих социальных сетях я всегда поддерживаю и вдохновляю казахстанцев на то, чтобы они учили казахский язык, своим примером показываю, что даже если вы вообще не знаете язык, начать изучение можно в любом возрасте. У Казахстана и Швейцарии много общего, и хотелось бы, чтобы жители двух стран чаще ездили друг к другу в гости", - сказала Эстер Ульман.

Об уважении к национальным традициям и государственному языку говорил и сам Димаш Кудайберген на встрече с поклонниками. Он провел её исключительно на казахском языке и сообщил, что до сих пор не заболел звездной болезнью благодаря тому, что соблюдает и чтит казахские традиции.

"Я всегда помню слова своего тезки Динмухамеда Конаева о том, что любой человек, каких бы высот ни достигал, не сможет подняться выше своего народа. Я стараюсь придерживаться аналогичного принципа в жизни. Убеждён, что человек должен делать каждый свой шаг, принимать решения в соответствии со своими духовными ценностями, не изменяя им, нужно самому для себя определить рамки дозволенного. И если человек будет вести себя просто, он хуже не станет. Поэтому я не строю из себя звезду. Главное из правил, которые я установил для себя и соблюдаю - почтение к старшим и уважение к младшим. Наши предки с древности дали нам, будущему поколению, завет, и я стараюсь его выполнять", - сказал Димаш Кудайберген.

Певец также отметил, что несмотря на профессию и уровень популярности, всегда нужно оставаться человеком.

"Насколько бы ты не был замечательным певцом, учёным или правителем, перед Всевышним ты - простой смертный, который живёт по предопределённой ему судьбе. Поэтому высокомерие и спесь идут, я считаю, от недостатка ума", - сказал Димаш.

Исполнитель признался, что несмотря на усталость, всегда старается уделить время поклонникам.

"Я понимаю, что работаю для людей и в какой-то мере стал для подрастающего поколения примером, поэтому я должен себя вести соответствующе. Как бы я не устал, я не должен и не имею права говорить человеку что-то нелицеприятное или разочаровывать человека, который пришёл к тебе с наилучшими пожеланиями, дарит свою любовь и благодарность. В общем, артист в первую очередь должен оставаться человеком", - сказал Димаш Кудайберген.

Певец признался, что каждый шаг своего творческого пути он делает при поддержке своих Dears. Так было, по его словам, когда он впервые выступил на большой сцене, и так будет до завершения его творческой карьеры.

"90 процентов каждого моего достижения - это заслуга публики. Мои Dears вместе со мной волнуются и переживают, не переставая, от всей души болеют за меня и поддерживают во всём, не уставая продвигать и поддерживать во всём. Я ощущаю мощную поддержку от всех казахстанцев, это даёт мне сильную мотивацию двигаться вперед, покоряя новые вершины. Ещё во время участия в конкурсе I’m singer в Китае в интервью ССTV я сказал, что пока люди проявляют интерес ко мне на сцене, Димаш будет петь, а если я буду неинтересен, то Димаш пропадёт. Каждая моя победа — это также заслуга моих братьев и друзей, которые всегда рядом и готовы во всём мне помочь, я горжусь ими. У меня хорошие братья, хорошие друзья, хорошая семья, хорошие слушатели по всему миру, хороший народ. Как говорят - "жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын" (Скажи хорошее о хорошем, пусть ярче сияет)", - сказал певец.

Димаш не стал раскрывать даты своих новых выступлений, о которых не сообщал ранее, но зато признался, что фото и видео для публикаций в его Instagram готовят его помощники, сам он не занимается обработкой и монтажом визуального контента для соцсетей, хотя активно принимает участие в монтаже клипов и концертов.

Напоследок Димаш Кудайберген заинтриговал поклонников признанием, что продолжает сочинять музыку, и порой работа над композицией занимает несколько лет, однако, оставил втайне, готовит ли он новые песни собственного сочинения.