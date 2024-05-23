"Я не смогу с этим жить": сотрудники акмолинской колонии вернули  к жизни осужденную женщину

Карина прибыла в учреждение недавно, замкнутая, не говорила ни слова, не реагировала на попытки осужденных женщин, как-то поддержать ее, ела плохо, самочувствие молодой женщины на глазах становилось хуже. Осмотр медиков показал, что причина всему - тяжелое психоэмоциональное состояние. Пару раз, в часы приема, психолог учреждения пыталась поговорить с Кариной (прим.автора - имя осужденной изменено), но безуспешно, девушка категорически не шла на контакт. Специалист задумалась, она знала историю новенькой осужденной. Историю женщина рассказала корреспонденту BaigeNews.kz.

Людмила Анатольевна психолог со стажем, работу очень любит, сталкивалась с разными случаями. Зная, что Карина творческая, разносторонняя личность – имеет высшее образование худграфа, навыки визажиста-стилиста, спортсменка, Людмила предложила женщинам поработать над составлением психологической карты, задание состояло из вопросов, количество которых было равно количеству женщин в отряде. "Девушки уже адаптированные, им нравится заниматься, сразу взялись за работу, чтобы задание было полностью охвачено, должны были участвовать все, они и начали объяснять Карине, мол, без тебя не получится", - рассказывает психолог. Новенькая согласилась помочь, задание растянулось на несколько дней, Карина выполняла все автоматически, а вечером, после работы она забивалась в угол и опять бесконечно молчала, глядя в никуда. Как-то, осужденная пришла мыть пол в кабинете психолога, глядя на осунувшуюся, бледную молодую женщину, Людмила предложила ей выпить чашку чая, Карина подняла глаза в недоумении и переспросила, она не могла поверить, как к ней, убийце, могут так относиться..

"Устанавливали контакт долго, - говорит психолог колонии, - девушка была в тяжелом психоэмоциональном, депрессионном состоянии, при первой нашей встрече она не слышала ничего, только твердила своё: "Я убийца, понимаете, а еще у меня остались там дети, одни, никому не нужные, я все равно не смогу с этим жить..". Я переживала за неё, на практике разное приходилось видеть, поэтому с коллегами сотрудниками постоянно наблюдали, чтобы ничего не произошло". Через три недели плотной работы психолога, воспитателей и сотрудника теологической службы, Карина начала понемногу приходить в себя.

"Отношения с отцом не сложились с детства. Издевательства и побои мамы я не могла простить ему. Наверное, поэтому и пошла на карате, не совсем женский вид спорта, - рассказывает о себе Карина, - защитить некому было, ни маму, ни братишку. И, учиться не поехала никуда, закончила местный худграф, хотя пришло приглашение на учебу зарубежом, как их оставить одних, мама плакала, братик не отходил от меня".

Семейная жизнь через несколько лет закончилась разводом. Одна с двумя детьми, Карина решает обучиться религиозным обрядам и посвятить себя религии. "Может быть, здесь я найду покой, любовь и защиту",- надеялась, отчаявшаяся девушка.В соцсетях наткнулась на объявление, нетрадиционное религиозное течение предлагает онлайн обучение, чтобы опять заглушить в себе всю недосказанность, она с головой уходит в псевдо религию.

В канун нового года, позвонила мама, предложила вместе встретить праздник. Карина, в последнее время, не так часто бывала у родителей, братишка в основном был у нее. Чтобы не обидеть маму, решила поехать. Дома стояла красавица-елка, мама наготовила всего, в ожидании детей и внуков, в комнате царила праздничная суета, накрывали стол. Уже через несколько минут из кухни доносились брань, отец кричал, оскорблял маму, за то, что она пригласила дочь. Завязалась общая перепалка, ударив жену, отец ударил дочь, схватив за волосы, стал наносить удары, упав на кухонный стол, девушка поднялась, держа в правой руке нож и не задумываясь ударила отца в область грудной клетки, сделав несколько шагов, он упал и скончался на месте.

По решению суда, Карина получила один год лишения свободы в колонии-поселение, статья за совершенное преступление была переквалифицирована на "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Младший брат заботу о детях и маме взял на себя, живут они все вместе и ждут возвращения Карины.