Я не слушал – брат Нукеновой отреагировал на выступление Бишимбаева

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны в прениях сторон по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступили мать подсудимого Альмира Нурлыбекова и сам Куандык Бишимбаев. Своими эмоциями после этого с корреспондентом BaigeNews.kz поделился брат погибшей Айтбек Амангельды.

Потерпевший признался, что не смог слушать монолог Бишимбаева.

"Я не слушал. Начал, но понял, что это всё та же история по кругу. Решил уберечь себе нервы, поставил наушники, включил музыку. Наблюдал за процессом, за их лицами, когда видел, что судья говорит, останавливал музыку, слышал, что она пыталась его хоть как-то вразумить, что это прения, а не снова показания. До него не доходит. Я опять включил музыку и наблюдал за процессом больше", - сказал в кулуарах суда Айтбек Амангельды.

Журналисты спросили у брата Нукеновой, как он воспринял извинения матери Бишимбаева, которые она публично принесла их семье.

"Я не знаю, какую реакцию можно ожидать, когда ты шесть месяцев изводишь всю семью, мешаешь её с грязью, выходишь к каким-то безумным блогерам, коучам, рассказываешь о том, что Салтанат была чуть ли не невменяемая, кидалась, бухала. Потом стоять и вот так лицемерно говорить "спасибо". За что? Я не могу даже описать это. В принципе все люди сами видят это, всю их позицию, то, как в суде они пытаются себя показать. Сегодня пытались давить на жалость, искусственные слёзы. Причем, ещё до обеда мы видели, как она сидит и репетирует эти искусственные слёзы", - рассказал он.

Ранее Куандык Бишимбаев рассказал о попытке самоубийства в камере изолятора временного содержания. Он также объяснил пророческую фразу: "Пальто тебе уже не нужно", которую произнёс у гардероба в ЦКЗ "Казахстан". Экс-министр признался, что раскаивается в своём поступке.

Мать Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова попросила присяжных заседателей о пощаде для своего сына. Она рассказала, как они с мужем воспитывали мальчика, и объяснила, почему в суд не приходят их родственники.