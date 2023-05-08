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Я не сломаюсь: Бибосынов прокомментировал вылет с чемпионата мира в Ташкенте
Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов, завершивший участие в чемпионате мира в Ташкенте после первого же боя, обратился к своим фанатам, передаёт BaigeNews.kz
Своё эмоциональное обращение боксёр опубликовал на своей странице в Instagram.
"К сожалению, для меня чемпионат мира 2023 года закончился. Тем не менее, я хотел бы оставить свое имя в истории казахского бокса. Я признаю, что проиграл и виноват только я. Были ошибки. Причин много, кто-то знает о них, кто-то нет. В конце 2022 года я получил серьёзную травму и перенес операцию. После операции лечился дома полтора-два месяца. Не мог выходить на соревнования. Возможно, было мало практики. Времени на восстановление после травмы перед чемпионатом мира было мало", — признался Сакен Бибосынов.
Он заявил, не смотря на случившееся, уходить из спорта не собирается.
"Я говорю всё это не для оправдания. Это не закроет для меня дверь бокса, я не сломаюсь. Вы должны уметь правильно критиковать. Есть много критиков и тех, кто хвалит. Есть люди, которые пишут так, что пытаются задеть наших парней. Прежде чем писать это, вы должны попытаться попробовать пройти этот путь сами. Желаю удачи остальным боксёрам. Пусть они поднимут высоко голубой флаг нашей страны", — написал спортсмен.
Напомним, Сакен Бибосынов в 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма проиграл Дипаку Кумару раздельным решением судей и досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Ташкенте.
Некоторые болельщики и эксперты стали высказываться о том, что победу у Бибосынова украли, а Казахстанская федерация бокса направила официальную жалобу в IBA. Позже Международной ассоциации бокса объявила свой вердикт.
"Третий раунд был решающим, и Бибосынов не смог проявить себя из-за рассечения. После вердикта судей 3:2 в пользу Дипака наблюдатель и оценщик согласились с большинством при просмотре боя, и индиец прошел в следующий этап раздельным решением судей 5:2 (2:0 после пересмотра). Лучшим достижением Дипака была серебряная медаль на чемпионате Азии в 2019 году, но сегодня он провел свой лучший бой, чтобы доказать свою перспективность. Следующим соперником Дипака стал Цзямао Чжан из Китая, который уверенно, с большим преимуществом выбил Мехроба Гамидова из Таджикистана", — говорится в заявлении IBA.
В организации также отметили, что боксёр из Индии совершил главный апсет турнира в весе до 51 кг, победив первого сеяного чемпиона мира из Казахстана Сакена Бибосынова.
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