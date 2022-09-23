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"Я не один такой чудак" - предприниматель из Кокшетау возрождает национальные конные игры
Бизнесмен Азамат Тутенов задался целью возродить в Акмолинской области исконно казахские конные игры – көкпар, аударыспақ, теңгелу, садақ ату, қыз қуу. Он создал конный клуб "Арғын ата", где желающие могут тренироваться бесплатно. Лошадей предприниматель закупает на зарубежных аукционах, также привозит из Алматы. Их стоимость колеблется от двух до пяти миллионов тенге. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz мужчина объяснил, почему считает свой некоммерческий проект выгодным вложением.
"Бизнес, рыбалка, охота – все отошло на второй план.
Остались только кони…"
Азамат Тутенов возглавляет предприятие, специализирующееся на выращивании зерновых культур и экспорте пшеницы за рубеж. Любовь к лошадям у него, признается, с детства.
"Я вырос в ауле, как и все казахские мальчишки, ухаживал за домашним скотом. Ездить верхом научился еще дошкольником. Пару лет назад был в Атбасаре на соревнованиях по кокпару. Загорелся не на шутку. Проснулась страсть, которая дремала во мне, наверно, с детства. Я сам по себе азартный человек, раньше ведь любил рыбалку, охоту. Все отошло на второй план. Остались только кони", – с улыбкой говорит предприниматель.
Напомним, кокпар – одна из древнейших конных игр тюркских народов. И даже больше – целая культура, воспитавшая поколения искусных наездников и воинов. Суть состязания можно заключить в одно слово – козлодрание. Всадники на конях стараются завладеть обезглавленной и ещё теплой тушей козла, а потом отвезти в свой аул либо забросить, как "гол" в ворота – қазандық.
Во второй вариации игра напоминает симбиоз регби и верховой езды.
Кокпар – не просто развлечение, щедро сдобренное спортивным азартом, но и интенсивная тренировка перед битвами. Поэтому игре издревле придавали серьёзное значение. Туша козла может весить от 40 до 80 килограммов, борьба за неё проходит в очень динамичном темпе. Сила и выносливость требуются и от всадников, и от скакунов. Кроме того, первым, помимо искусства держаться в седле, приходилось управлять конями в экстремальных условиях. Одним словом, имитация настоящего сражения.
Первых двух коней Азамат Тутенов привез из Алматы. Алатау и Черный дельфин – красавцы и прирожденные лидеры, отличные игроки в кокпар.
"Местные лошади для кокпара не годятся – как правило, это помесь казахской с английской, французской, арабской породами. Обязательно должна быть хорошая родословная линия. Надо, чтобы животные были массивные, рослые, сильные, выносливые. Исключительно жеребцы, кобылам в кокпаре делать нечего. В-третьих, кони должны быть характерные, дерзкие, бесстрашные, духовитые. Часть лошадей я привёз из Кыргызстана, там их хорошо готовят; другую – из Алматы", – с гордостью демонстрирует любимцев предприниматель.
С каждой новой лошадью крепла идея создать собственный конный клуб. На юге Казахстана национальные конные игры развиты очень хорошо, этому способствует и теплый климат. Сформировались сильные команды, и соревнования проходят на высоком уровне. Случается даже, что любители кокпара устраивают несанкционированные игры на проезжей части, блокируя движение автотранспорта и получая затем по десять суток ареста. Не в пример, разумеется, но это говорит о популярности национальной игры.
"В северных же регионах есть куда стремиться. Мне захотелось внести свою лепту в возрождение таких исконно казахских игр, как аударыспақ, теңге алу, садақ ату и даже – почему нет? – қыз қуу. У нас есть неплохие команды – например, в Ерейментау, Бестобе – на любительском уровне, для себя. Захотелось открыть конный клуб, чтобы молодёжь училась кататься верхом, играть, а потом выезжала на соревнования, отстаивая честь Акмолинской области. Или ещё лучше – играла за сборную Казахстана. Да и полезно ведь очень, отвлекает от гаджетов, соцсетей. Сегодня многие ведут малоподвижный образ жизни, мало времени проводят на воздухе. А лошади снимают усталость, заряжают позитивом, хорошим настроением, "размягчают" сердце, душу лечат. Проверено на себе", – поделился собеседник.
"Мне говорят, эти миллионы можно вложить в квартиры.
Может, ты прославиться хочешь?"
Конный клуб "Арғын ата" Азамат Тутенов открыл три месяца назад. Название – в честь прадеда, дань предкам. Сегодня здесь 12 жеребцов (для разных игр, в том числе кокпаристы) и три скакуна (для скачек). Все лошади молодые – пяти- и шестилетки. Желающие могут заниматься абсолютно бесплатно – и ездить верхом, и играть. Тренировки проходят на ипподроме в пригороде Кокшетау – селе Красный Яр.
Лошадей владелец клуба содержит в специальных конюшнях, арендуя площади у детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта.
Каждый конь обошёлся ему в сумму от двух до пяти миллионов тенге, а месячное содержание (опять же одного жеребца) – в среднем в 150 тысяч тенге.
"Им нужно специальное питание, мы привозим с юга люцерну, по-казахски "жоңышқа". Она у нас растет, но мало. В этом году заказал в Алматы 1 200 тюков сена. Скаковые едят овёс, а кокпаристы – пшеницу и ячмень. Это делает их сильными, мощными, продуктивными", – пояснил Азамат Тутенов.
За животными посменно ухаживают нанятые четыре конюха. В клубе работают сертифицированные тренеры – по каждой игре отдельно. Всем сотрудникам бизнесмен платит зарплату.
Ещё у клуба есть собственный флаг с символикой и специальная форма для всадников, её сшили в Алматы на заказ.
Итак, конный клуб – удовольствие, мягко говоря, не из дешёвых. Причём господдержкой предприниматель не пользуется и на спонсорскую поддержку не рассчитывает.
Мысленно суммирую стоимость лошадей, их содержание, аренду и зарплату. Умножаю на месяцы, перевожу в недвижимость…
"Многие делают, как вы, – говорит собеседник. – И в первую очередь, моя супруга. Говорят, Азамат, ты с ума сошёл. На эти деньги можно купить квартиры, табун лошадей, наконец. Местных, имеется в виду. В дело вложить. Потом аккуратно интересуются: прославиться, наверно, хочешь? А я просто хочу, чтобы акмолинские ребята и девушки умели ездить верхом, увлекались национальными играми. Это наша история, культура, а значит, часть нас. Нельзя терять часть себя, предавать память. И потом я сам увлекаюсь и кокпаром, и садақ ату, и теңгелу. И сына своего Мансура планирую "втянуть" в это дело", – поделился мужчина.
Превращать свой проект в коммерческий предприниматель не собирается. Во всяком случае, пока.
"Моя цель – не заработок. Но как бизнесмен я, конечно, держу в уме вероятность: если что-то пойдет не так, моих лошадей всегда можно продать по выгодной цене. Их знают в Казахстане, у них прекрасная родословная, а здесь с ними постоянно работают, воспитывают талантливые тренеры. Ну, а если уж кто захочет поддержать как спонсор – всегда пожалуйста! Когда нам доставили флаг и форму с надписью "Арғын ата", неожиданно получил байғазы. Түлкібай аға, тоже предприниматель-аграрий, увлекается скачками, перевел мне миллион тенге. Мы сразу добавили к этой сумме и купили лошадь", – вспоминает собеседник.
"Сейчас же много парней, похожих на героев корейских сериалов,
пусть приходят к нам"
23-летний Расул Жусубалин – старший тренер клуба. Он учит ребят играть в кокпар. Говорит, что и сам много тренируется, потому что и наездник должен быть в отличной физической форме: быть в "правильном" весе, гибким, сильным и выносливым, ведь поднять даже муляж туши козла в 45 килограммов непросто.
"В нашем деле очень важны дух, отвага, умение сохранять самообладание, – Расул показывает рукой на сердце. – Человек, который боится лошади, в кокпар играть не сможет. Поэтому многие из ребят отсеиваются. Я вырос в ауле имени Сакена Сейфуллина Зерендинского района. С детства на лошади, можно сказать, мы как единое целое. Ещё занимался қазақ күресі (борьбой). Кокпар – это такая невероятная вещь: если попробовал и понял, что твоё, прежним уже не станешь. Будешь искать эти эмоции, Азарт, драйв, адреналин", – признался спортсмен.
Как и создатель клуба, старший тренер надеется, им удастся пробудить в молодёжи интерес и вывести акмолинские команды на республиканский уровень.
"История национальных конных игр начитывает тысячи лет. Насколько я знаю, в древности в кокпаре, допустим, могли участвовать сотни и даже тысячи палуанов. Каждый за себя, стремился завладеть тушей. Такой вариант игры называется "жаппай кокпар", мы его вовсю практикуем. В советские времена кокпар стал формироваться как командная игра, причем считалась достаточно жестокой, прежде всего, по отношению к животным. Поэтому постепенно многое в ней стало меняться, например, нельзя шипованные подковы: они травмируют лошадь. Седла сейчас более мягкие, не натирают коням спину. И вместо туши козла сейчас все больше используют муляж. Уменьшилось количество игроков в командах, теперь по четыре", – пояснил Расул Жусубалин.
Тренировки в клубе проходят в среднем три раза в неделю.
"Не скажу, что мы крутые, но стараемся совершенствоваться. Пусть ребята и девушки приходят – всему научим. С другой стороны, не в обиду будет сказано: сейчас же много молодых ребят с длинными волосами и нежными руками, похожих на героев корейских сериалов. Сядут на лошадь – телом и духом крепче станут. Если есть желание, конечно", – заключил палуан.
Садақ ату – дань памяти и современный тренд
Кенжебек Еслямов – тренер по аударыспак, выпускник спортивной школы. Суть игры: два всадника, схватившись за руки, стараются стащить друг друга с коня. Побеждает, соответственно, тот, кто свалит противника.
Для аударыспак выбирают невысокого, подвижного, резвого коня, хорошо подогнанное седло. Для наездника важны сила и выносливость, владение борцовскими приемами и полное взаимопонимание с лошадью. Кочевники состязались в аударыспак, чтобы поддерживать физическую форму.
Кенжебек участвует в соревнованиях с 17 лет, входил в тройку победителей в республиканских турнирах.
"Меня всегда завораживала эта игра. Она прежде всего красивая, эффектная. Наездник и конь сливаются для победы в единое целое. В Акмолинской области много талантливых ребят, их имена на слуху – Аманжол Абай, Балташ Ерлан и другие. Это радует, но я надеюсь, что впереди нас ждёт ещё много открытий среди парней", – отметил молодой человек.
Популярность набирает и конно-верховая стрельба из лука – садақ ату. Зоркий глаз, твёрдая рука, меткий выстрел – ценные качества в кочевой культуре. Зрелищно, колоритно, азартно – симбиоз искусства и спорта. Сегодня садақ ату – не только дань исторической памяти, но и современный тренд.
Тенге алу или "тенгелу" – участники игры делятся на две команды, на определенном расстоянии друг от друга бросаются несколько узелков с серебром или деньгами. Наездники выстраиваются друг за другом, каждый должен вскачь постараться достать эти узелки с земли. Останавливать коня по классическим правилам игры нельзя ни на секунду, иначе победу не засчитают. Выигрывает команда, собравшая больше узелков.
Тренер по тенге алу, 19-летний Диас Нуралы, с гордостью демонстрирует лошадь Темуччин. Говорит, выбрал её из-за низкого роста, это удобно в игре.
"В состязаниях участвую с 16 лет, мой первый тренер – Жандос Калымтаев. Первый опыт в республиканском соревновании принёс седьмое место, потом в Шымкенте – пятое, Кокшетау – второе. В прошлом году на Кубке федерации, когда разыгрывали автомобиль, стал четвёртым. На областных же стабильно занимаю первые и вторые места. Кому развивать национальные игры, как не нам? ", – уверен палуан.
Директор ДЮСШ: "Нужна поддержка властей и спонсоров"
Конный клуб "Арғын ата" – единственный в своем роде в Акмолинской области. Но сказать, что национальные конные игры забываются, будет неверно. Многие из них входят в программу обучения в местной детско-юношеской спортивной школе по национальным видам спорта имени Балуана Шолака, в которой сегодня почти 900 воспитанников.
Здесь культивируют байге, кокпар, аударыспақ, теңгелу, жамбы ату, также тоғыз құмалақ, асық ату, қазақ күресі. Буквально на днях сборная Казахстана заняла первое общекомандное место по қазақ күресі на Кубке мира в Румынии, среди палуанов есть и акмолинские юноши и девушки. Из стен этой школы вышел чемпион Кубка Казахстана Асет Жунусов.
"Если говорить о конных играх, жители южных регионов, конечно, опережают нас, – рассуждает директор ДЮСШ Валихан Галиев. – Там развитие не прерывалось. Север – девять месяцев под крышей, а в оставшиеся три то дождь, то еще что-то. В масштабах Акмолинской области в Кокшетау, близлежащих Зеренде и Бурабае слабоватое развитие, а вот ближе к Астане, Целиноградском, Ерейментауском районах дела обстоят куда лучше. В то же время поступательное движение есть, на летнем чемпионате по кокпару наши юниоры заняли пятое место среди областей, а взрослые – шестое. Поэтому конный клуб здесь очень был нужен. Среди молодёжи интерес есть, нужно расширять и укреплять базу. Это материально затратные и трудоёмкие виды спорта. Я считаю, нужна поддержка и властей, и спонсоров".
"Я не один такой чудак"
Сегодня в "Арғын ата" занимаются 15 воспитанников, регулярно выезжают на соревнования. Заработанные деньги парни забирают себе: владельцу клуба важно, чтобы огонь, который в них горит, не погас. Более того, Азамат Тутенов пригласил на работу двоих ребят из Кыргызстана.
Влюбленный в кокпар бизнесмен продолжает присматривать новых коней.
"Закончится уборка, в конце октября планирую лететь во Францию, прикупить там парочку жеребцов. Пока присматриваю на аукционах, с третьего тома, наверно, не смогу взять, там цена начинается со 100 тысяч долларов. Может, с четвертого или пятого получится взять скаковых лошадей, чтобы участвовали в байге. В Шымкенте знаю аксакала, он тоже увлекается кокпаром, имеет свою конюшню. Из Кыргызстана недавно привез жеребца за 80 тысяч долларов. Берет, кстати, тоже не для коммерческих целей – для развития ребят. Так что я не один такой чудак", – шутит Азамат Тутенов.
Фото: Асель Турар
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