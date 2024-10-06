"Я не могла не прийти" - Ольга Рыпакова о референдуме

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, несмотря на недомогание, решила не пропускать столь важное для страны событие, как референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам спортсменки, она не могла остаться в стороне, так как считает участие в подобных мероприятиях гражданским долгом каждого человека, заботящегося о будущем своей страны. Ольга отметила, что независимо от самочувствия или обстоятельств такие решения должны приниматься коллективно и осознанно.

"Несмотря на то, что я плохо себя чувствую, я не могла не прийти на референдум, потому что считаю это своим долгом и долгом каждого гражданина нашей страны", – сказала Ольга Рыпакова

Ее активная гражданская позиция нашла отклик и среди других известных представителей спортивного сообщества. Лучница Ажар Толеуханова, завоевавшая серебряную медаль на Всемирных играх кочевников, также решила поддержать важную инициативу и пришла на референдум вместе со своей семьей. Ажар подчеркнула, что, несмотря на всю сложность и многогранность вопроса о строительстве АЭС, каждый гражданин должен подойти к нему осознанно и сделать свой выбор, думая о будущем Казахстана и последующих поколениях.

Не отстала и Айшолпан Нургайыпкызы, знаменитая беркутчи, которая несколько лет назад вместе со своей семьёй переехала из Монголии в Казахстан. За короткое время она не только адаптировалась к жизни на своей исторической родине, но и прославила страну на международной арене, став самой молодой беркутчи на международных соревнованиях.

Айшолпан проголосовала на референдуме на избирательном участке в селе Бозанбай, где она сейчас проживает. Она отметила, что участие в подобных мероприятиях — это не только гражданская обязанность, но и возможность повлиять на будущее страны, подчеркнув, что будущее Казахстана зависит от каждого его гражданина.

Активное участие в референдуме приняли и другие спортсмен области. Так к городе Риддер голосующие прибыли на избирательные участки верхом на лошадях, что придало процессу символичности и подчеркнуло связь с традициями и историей Казахстана. В районе Самар группа кокпаристов пришла голосовать в национальных костюмах, продемонстрировав уважение к культурным корням и национальным обычаям.

Таким образом, спортивное сообщество Казахстана не осталось в стороне от важного политического события, показав пример активной гражданской позиции и демонстрируя, что спорт и общественная жизнь могут быть тесно связаны через участие в судьбоносных решениях для страны.