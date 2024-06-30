Я не делю людей по национальностям: Димаш Кудайберген выступил на бизнес-форуме в Алматы

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген принял участие в заключительной части бизнес-форум New Vision в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт артиста.

Димаш выступил в рамках панельной сессии, посвященной казахстанскому культурному подъему, а также ответил на вопросы слушателей.

"Что Вы связываете с любовью к родной земле? Как это проявляется в Вашем творчестве?", — задали вопрос Димашу.

"Я хочу отметить, что любя свой народ, Родину, я не делю людей по национальностям, религиям, языкам, расам. Казахи – мудрый народ. К мудрости отношу умение быть ответственным за свои поступки; быть дружелюбным к тем, кто рядом; выстраивать отношения. Все это – проявления большой мудрости, присущей именно человеку. Наши предки отстаивали независимость нашей страны и оставили потомкам большое культурное наследие, территорию и другие богатства. Нам необходимо продемонстрировать миру то, что мы являемся достойными наследниками традиций, добрососедства, открытости. Миру нужен мир. Я был во многих странах. Люди, которые приходят на мои концерты, не подвержены влиянию политической пропаганды. Поэтому не имеет значения то, что я — казах, а они — французы, американцы, китайцы, сербы, русские. Самое главное то, что между людьми происходит обмен духовными ценностями, информацией. Наше сознание должно соответствовать этому уровню", — признался Димаш.

Затронули и тему детских мечтаний артиста. Димаш поделился, что музыка всегда была его единственной мечтой.

"Я меня нет других мечтаний. С пятилетнего возраста до 30-ти лет я учился музыке. В этом году я собираюсь защищать докторскую диссертацию. Я пришел к этому возрасту, у меня есть определенные мысли, у меня есть большой опыт. Я всегда мечтал стать большим музыкантом, и я хочу передать опыт молодым людям, которые хотят стать известными музыкантами. Пусть они будут лучше меня, пусть достигнут больших высот, чем я. Пусть мой опыт, мои достижения будут являться целями для них", — заявил Димаш Кудайберген.

В качестве иллюстрации жизненного пути артиста на форуме было показано музыкальное видео на композицию "Өмір", в которой Димаш выступил как автор и музыки, и слов.

Представляя свое самое большое музыкальное произведение "История одного неба", Димаш поделился, что писал его в течение трех лет и не мог никому отдать, потому сам написал сценарий и снял клип, режиссером которого выступила Алина Верипя.

"Я думаю, народы никогда не начинают войну сами по себе. Вы знаете кто начинает войны и что рождает эти противоречия. В мире должен быть мир, спокойствие. Мы знаем, что народы разные и культуры разные, однако есть и точки соприкосновения, общие ценности. Нужно двигаться в этом направлении… Ради наших детей, ради наших народов, ради их будущего я перед вами, перед всем миром, пользуясь этой возможностью, хочу призвать всех к миру", — сказал Димаш перед показом музыкального фильма.

Раскрывая современные тенденции казахстанской культуры, Димаш продемонстрировал возможность коллаборации элементов традиционного творчества с современными продюсерскими решениями, исполнив на сцене Дворца Республики несколько известных композиций из своего репертуара.

В целом, выступление Димаша прошло как небольшой концерт – с песнями разных направлений, распевкой со зрителями и выходом в зал на песне "Weekend".