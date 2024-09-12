Я могу пользу принести стране: Чем Токмади аргументирует прошение об УДО

В Алматинском областном суде идёт третье заседание апелляционной комиссии по делу об условно-досрочном освобождении Муратхана Токмади. На процессе выступил сам осужденный, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По двум категориям статьи 172 я подлежу условно-досрочному освобождению в соответствии с моим полным 100% выполнением официального соглашения, которое заключено прокуратурой Жамбылской области от 18 ноября 2017 года. Спустя два года с третьего раза я подаю на УДО. Я прошу вас удовлетворить наше ходатайство и справедливое, законное, обоснованное постановление суда города Конаев. Оставить его без изменений. А частную жалобу представителей потерпевших оставить без удовлетворения. У меня пятеро детей, четверо внуков. Я могу ещё пользу принести стране, как я раньше приносил, и в спорте, и в бизнесе. Настоятельно вас прошу от имени своей семьи, своих детей", - сказал Муратхан Токмади.

Он добавил, что многие неправильно интерпретируют его выступление на предыдущем заседании, когда он сравнил себя с Нельсоном Манделой.

"Я достаточно знаю историю. Особенно лидеров, таких как он. Я не сравниваю себя с ним. Я сравниваю с моментом, когда он 25 лет провёл в одиночной камере. Однако он не был лишён прав на социально полезные связи. У него постоянно были свидания с коллегами, соратниками, женой. Я бы специально хотел отметить этот момент, чтобы журналисты, которые сейчас подключены, не передёргивали и чтобы правильно трактовали мои слова. Это просто сравнение", - сказал Токмади.

Ранее в суде выступил сыл Татишева.