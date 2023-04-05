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Я многое открыл для себя, работая ведущим на телеканале Jibek Joly – Арман Давлетьяров
Известный медиаменеджер Арман Давлетьяров, который относительно недавно начал работать на телеканале Jibek Joly в качестве ведущего программы "Төрлетіңіз" вместе с известной телеведущей Ляйлей Султанкызы, признался, что многое открыл для себя на казахстанском телеканале. Арман Давлетьяров также добавил, что с большим уважением относится к команде телеканала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Лично я, работая ведущим этой программы, многое для себя открыл. Во-первых, мой казахский очень сильно подтянулся. Есть, конечно, еще над чем работать. Тот большой пласт музыкальной, развлекательной индустрии Казахстана: музыканты, писатели, актеры, художники – те, кто приходил к нам в студию, основную массу этих людей я не знал. Я просто жил в другой стране и глубоко не вникал. Сейчас я экстерном прошел курс, когда погрузился во все то, о чем снимались программы и получаю от этого огромное удовольствие", - поделился Арман Давлетьяров.
Он также выразил благодарность своей соведущей Ляйле Султанкызы за оказанную поддержку.
"Мне очень понравилось то, что все гости, которые приходили к нам, приходят с таким большим уважением и теплом ко мне, потому что я – свой: то в студию баурсаки приносят, то казы, такое ощущение, что все думают, что я голодный. Они приносят много еды разной. Я просто рад и счастлив, горд, что есть возможность присоединиться к вашей команде, стать полезным и внести свою лепту в становление вашего канала. То, что я делаю, делаю с большой любовью к Казахстану. Веду эту программу душой и сердцем. Плачу от радости и гордости за наших талантливых людей", - отметил медиаменеджер.
Арман Давлетьяров признался, что для него было большой неожиданностью появление в эфире телеканала Jibek Joly, так как ранее он работал за кадром.
"У меня даже не было мысли, что я сам буду в кадре. Я понимаю тот огромный пласт работы, который делает ваша команда, которая находится за кадром. С большим уважением отношусь к каждому из них. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я живу сегодняшним днем, понимаю, что мой опыт и знания нужны сегодня в Казахстане, моим коллегам, которые меня приглашают. Конечно, я буду рядом в разных областях, где я буду полезен для Нового Казахстана, для становления Нового Казахстана", - добавил Арман Давлетьяров.
В марте на телеканале Jibek Joly стартовала вечерняя программа "Төрлетіңіз". Ее ведущие Ляйля Султанкызы и Арман Давлетьяров в дружеском кругу обсуждают с гостями актуальные в обществе темы и делятся новыми интересными историями.
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