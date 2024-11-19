Я много где работал и удивлен напряжённой реакцией на мои шутки в Казахстане - Черчесов

Тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в интервью порталу "Спорт день за днём" рассказал о работе со сборной Казахстана, казахском менталитете, шутках над футболистами и отставке Адлета Барменкулова. BaigeNews.kz публикует выжимку из этого разговора.

"Победа над Данией была давно, а перед моим приходом – 5 поражений"

– После каждого матча сборной Казахстана вы говорили о прогрессе. Что вызывало недоумение у некоторых журналистов и болельщиков. Ведь сборная проигрывала и Австрии, и Словении, и Норвегии, при этом крупно. Можете объяснить, в чем вы видели прогресс?

– Представьте себе, что с Норвегией, когда была ничья 0:0, мы подали один угловой, а затем на выезде – пять-шесть, начали чаще бить по воротам и почти в два раза больше владеть мячом. Когда получается нормально выйти из обороны, когда через игру с мячом на второго-третьего возникают моменты – видишь, что команда чуть-чуть преображается.

После первых наметок в Австрии мы подтвердили линию домашней игрой со Словенией. При подготовке к домашней игре с австрийцами показал игрокам выжимки и данные по матчу с Норвегией и со Словенией. В одном случае результат был успешным, в другом нет. Но 0 очков – это эмоции, а цифры – уже объективный факт. С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, соперник - 600. Ударили по воротам один раз, а те – 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение?

– Показалось, что последний матч с Норвегией, в итоге проигранный 0:5, команда начала уверенно. Но первая же грубая ошибка привела к голу...

– Согласен, мне тоже казалось, что играем компактнее, спокойнее. Правда, норвежцы в первые минуты проявляли больше активности, чем австрийцы в Алматы. Но нам удалось сбить темп, и, казалось, вот-вот сможем перевести игру на чужую половину. Ошибка, действительно, случилась ни с того, ни с сего – говорю это после того, как пересмотрел матч. Такая ситуация забирает у команды импульс, а когда соперник на голову сильнее тебя, все становится совсем сложно.

– Индивидуальные ошибки были у Казахстана из матча в матч. Как с ними бороться?

– По горячим следам ничего не хотел бы говорить. Поблагодарил команду за работу на сборе, за весь период, что вместе работали. Все-таки мы только знакомимся, по ходу меняя какие-то вещи, перестроили тактику, ввели новых футболистов. Но с ошибками надо бороться. Игроки услышали, что надо эту проблему устранять. Ну и напомнил, что единственный матч, в котором мы не допустили ни одного грубого промаха, мы закончили ничьей 0:0 с Норвегией. Как бы та не давила, не прессовала.

– Итоговые 0:15 в Лиге наций – все-таки удар по репутации, пусть задачи выйти в верхнюю группу и не стояло. Сможет ли команда после такого тренинга стать сильнее?

– Эта разница – результат неприятный. Мы хотели большего, но нужно быть совсем наивным, чтобы рассчитывать, что в такой группе мы будем доминировать. Планировали оказывать достойное сопротивление и искать свои шансы. В первой игре смогли именно отстоять ничью, в других по качеству были интереснее, чем в первой, но, с сожалению, результата не добились. Но надо верить в то, что делаем, не отвлекаться на какие-то реакции со стороны, подойти к себе критично, в том числе и нам, тренерскому штабу, и мне, как главному тренеру, и начать с чистого листа. Понятно, что болельщики недовольны, они абсолютно правы, но была такая группа, которая на данный момент оказалась слишком сложна. Просто другой уровень, это надо принять и двигаться дальше.



– Сборную России в 2016-м вы принимали на фоне "мы - г...но", "закрываем сборную" и так далее. За Казахстан взялись в 2024 после того, как сборная добилась лучших результатов в своей истории и вписала в нее победу над Данией. Что сложнее?

– Победа над Данией была давно. А непосредственно перед моим приходом – пять проигранных матчей. В том числе Люксембургу, Армении, Азербайджану. Тем, с кем Казахстан должен играть как минимум на равных. Такими победами, как над Данией, надо гордиться, помнить и тренерам, и болельщикам, но ни в коем не жить ими. Так бывает, что сначала эмоции от успеха, а затем карета превращается в тыкву. Любой игрок может обрести форму, а затем ее потерять. Эмоционально выхолощенный игрок – это когда он все отдал, а теперь снова нужно набирать тонус. Это бесконечный

процесс, когда после падений нужно снова искать пути к взлету. Что было – было, и сами игроки понимают, что прежние успехи – пройденный этап. Если многим со стороны такие вещи непонятны, что ж... Я бы сказал, что это странно: проиграть несколько матчей тем, кто не сильнее тебя, а потом требовать обыгрывать топ-команды!

"С игроками сборной Казахстана мы на одной волне"

– Что было сложнее: убедить сборную России сыграть в "автобус" с Испанией, или игроков сборной Казахстана перестроиться на 4 защитника?

– Наверное, убедить сборную России. Все-таки там был домашний чемпионат мира, а команда набирала ход по системе, которую ей не хотелось менять. Здесь же игроки сами видели проблему. Я бы и перед Норвегией поменял схему, но это была бы уже сверхсамоуверенность и авантюризм – за два дня переучивать команду с того, к чему она привыкла. Перед Австрией в октябре было пять дней, и уже какие-то вещи смогли потренировать.

Но важно то, что в лиге Казахстана многие команды тоже перешли в этом сезоне на 4 защитника, что очень помогло. Потому что когда я пришел, все играли в 5 – и "Астана", и "Тобол", и прочие. И как переучить за два дня тех, кто месяцами привык к другому? Кстати, "Астана" после перехода на 4 стала играть интереснее, и очков набирать больше. Я не говорю о догме.

– Вы в Казахстане стали чаще персонально руководить тренировками. Обычно вы наблюдаете и слегка корректируете, а здесь чуть ли не двигались вместе с футболистами. Что произошло?

– Вы просто не все мои тренировки видели. Другое дело, что я иногда чувствую, что игрокам нужен такой контакт с тренером. А иногда, кстати, я вообще молчу, если есть ощущение, что сегодня так правильнее. Но когда объясняешь на пальцах, находишься в тесном контакте какие-то вещи передать легче.

– Президенту федерации Адлету Барменкулову и до вашего появления пришлось начать с частого индивидуального общения с футболистами, чтобы они почувствовали теплую атмосферу, что они нужны сборной. Казахский менталитет сильно отличается от российского?

– Менталитет вообще разный везде. Я, например, хоть и много где работал и чего видел, слегка был удивлен, почувствовав какую-то напряженную реакцию на мои слова или шутки. Как будто я не уважаю местную культуру или что-то в этом роде. Столкнулся с этим впервые в жизни, но, как говорится, век живи, век учись. Понял, что даже если одно и то же работает где-то и не работает здесь, значит, нужно если не поступаться принципами, то хотя бы в чем-то подстроиться. Тем более, я не могу не погружаться в страну, где работаю.

– Игроки сборной Казахстана на вас обижались из-за шуток?

– Да наоборот. Мы с ними вообще на одной волне. Баха же давал интервью (Зайнутдинов – "Спорт День за Днем"), сказал, что правила все у нас прозрачные: когда идет работа, ни одного миллиметра ни вправо, ни влево не позволено. Да, я требовательный и жесткий. Причем, требую-то не я, а современный футбол, завтрашний соперник. Когда все заканчивается, все спокойно, расслабленно. Только что вот Исламхан был на процедурах, я зашел его проведать, стали шутить. Кто бы со стороны посмотрел, никогда бы не подумал, что это Черчесов, а это – его футболист.

"Пока у ребенка не заберешь игрушку, он не понимает, что делает что-то не так"

– Когда вы приехали в Казахстан, было ощущение, что приехали, как иностранный тренер? Или здесь в целом самодостаточная среда?

– Среда самодостаточная. Другое дело, что в мире казахстанский футбол надо как-то представлять. Расскажу случай. Я съездил в Венгрию посмотреть контрольный матч Казахстана с Азербайджаном. На одни сутки заехал в Австрию, чтобы потом сразу на матчи Евро в Германию. Меня поймал ваш коллега, попросил об интервью. Сели в уличном кафе, стали общаться. Когда он узнал, что я только что возглавил сборную Казахстана, напрягся: мол, что это такое? Начал рассказывать, мол, вышли в группу В Лиги наций, чуть не вышли на Евро. Спортивный журналист, но вообще не в курсе! Но самое удивительное – он каждое утро ходит в это кафе уже тридцать лет, и не знает, что на углу, практически напротив, посольство Казахстана! С этим же надо что-то делать, в том числе и с помощью околофутбольной работы вокруг матчей Лиги наций.

– После матча с Норвегией вы сказали, что сборная вернется в Астану при том, что ее хорошо принимали в Алматы. Почему важно принимать соперников именно в Астане?

– Вот, кстати, тоже вопрос о том, как важно иметь всю информацию для своей работы. Когда я приходил, тоже не знал этих нюансов: что в Астане стадион на ремонте, и мы там играть не можем. И вопрос этот не задал просто потому что не знал, что его нужно задать. А причин, почему это важно, много. Начиная с того, что я не могу привезти в Казахстан семью – ведь из Астаны, где у меня служебная квартира, все равно нужно лететь на игры в Алматы, где странно жить параллельной жизнью в разных отелях. Ради чего?



Естественно, и синтетическое поле для нас тоже определенный плюс. Лишние разъезды во время сбора. В общем, мы оказались лишены маленьких плюсов, которые вместе могли бы что-то дать – лишний мяч забить, лишний не пропустить. При этом ничего плохого про Алматы не скажу: здесь великолепный газон, его содержит агроном высшего уровня по имени Виктор.

– 20 декабря покидает свой пост глава Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов, который вас приглашал в сборную. С какими чувствами встретили новость о его уходе и что, как считаете, будет дальше?

– Что будет дальше я точно не задумываюсь – у меня есть контракт с федерацией, я его выполняю.. А что касается Адлета Назарбаевича, могу сказать, что мы с ним эффективно работали, он профессиональный человек и человек слова. Точно знаю, какие у него были планы и как он собирался их осуществлять, как переживал за дело и как вкладывался в него. За два с половиной года его работы у сборной был прогресс в результатах, были и другие успешные шаги у федерации – кооперация с УЕФА и ФИФА вышла на другой уровень. Теперь будут выборы нового президента, это ответственный шаг для футбола в стране. Опять же, важно качество принимаемых решений. Дождемся их.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Минтуризма и спорта направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос.

Тренера оштрафовали.