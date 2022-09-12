"Я келинка Кристина" - инстаблогер из Кокшетау о жизни в казахской семье

Insta-блог Кристины Бейсеновой из Кокшетау пока насчитывает 120 тысяч подписчиков. Все публикации 26-летней девушки, называющей себя русской келин, посвящены семейной тематике. Аудитория на странице собралась чувствительная и очень живая: почти каждый пост и видео Reels становятся предметом бурного обсуждения. И главная причина, пожалуй, в остроте и современном звучании тем: интернациональные браки, взаимоотношения со свекровью, родственниками мужа и "абысынками", завоевание "авторитета" младшей снохой, отстаивание личных границ, зависимость от общественного мнения и так далее. В незамысловатых житейских историях фолловеры нередко узнают себя, делятся сокровенным, вступают в жаркие споры. Между тем, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz Кристина поделилась: главный посыл ее блога – отнюдь не ссорить людей, наращивая статистику, а наоборот - укреплять семьи.

"Меня пугали: ты будешь слугой"

Диас и Кристина Бейсеновы в браке шесть лет. Воспитывают сына Ибрахима и живут вместе с родителями в большом частном доме в Кокшетау.

С будущим супругом Кристина познакомилась, будучи еще девятиклассницей.

"Он все ходил за мной, а я убегала. Диас старше на три года. Дружили пять лет. У них в семье четверо мальчиков, он младший. Старшие братья на тот момент не были женаты, Диас попросил родителей меня засватать. Но предупредил, что дорогу уступит братьям, как положено, по казахским традициям. А они разрешили нам жениться первыми. Так я вышла замуж", - рассказывает Кристина.

Принадлежность к разным национальностям, а значит, культурам, для влюбленных значения не имела. Просто любовь, просто счастье.

"Свекровь сразу сказала: неважно, какой национальности будет невестка. Её любит сын, значит, полюбим и мы. Важно, чтобы девушка была хорошая. Моя мама не возражала, она знала Диаса, как доброго и надежного парня. Единственным ее условием, когда сватали, было – чтобы молодые жили отдельно. У нее такой опыт имелся и не сказать, что очень позитивный. Забегая вперед, скажу: родители слово сдержали и предложили нам трехкомнатную квартиру, но муж не захотел. А вот мои тетя и бабушка поначалу были против. Просили не торопиться, подумать, пугали, мол, у казахских снох тысяча и одна обязанность, будешь там слугой. Но сейчас кудалар, слава Всевышнему, друг другом довольны и очень дружны. Они приглашают нас на Пасху, а мы – на Айт", – говорит Кристина.

Спрашиваю о вере.

"Приняла ислам, мое мусульманское имя – Мариям, "кайнаға" (брат мужа – Авт.) предложил. Сделали никах. Сложно ли мне было принять другую веру? Нет. Ислам, уверена, всегда был близок моей душе. Может, потому что папа – казахской и татарской кровей. Правда, я его никогда не видела. Кстати, меня трижды хотели крестить и трижды срывалось. То священнослужителю нужно было уехать, то еще что. Я не совершаю намаз, не ношу хиджаб, но в сердце живет богобоязненность. Стараюсь поступать по совести, по справедливости. Чувствую: я там, где должна быть".

Первое "боевое крещение" Кристина прошла еще до свадьбы.

"Как-то позвонила будущая свекровь. Сказала, едут тридцать человек гостей, приходи помогать. Я такая - окей. Все оказалось не так уж страшно: я приготовила салаты и ушла. За стол не садилась, чай не разливала, посуду не мыла. Родственники посмотрели на меня, познакомились. Запомнить, кто из них есть кто, казалось невозможным".

"Первое время часто плакала: опять дома "қонақтар", надо наливать чай"

Тогда девушка из русской семьи не знала, что ее ждет впереди… Вспоминая свои первые "келинские косяки", девушка заразительно смеется:

"Ничего не мыслила в обязанностях снохи: элементарно, как правильно наливать чай. Оказалось, это целая церемония. Я открыла молоко прямо при гостях. Бухнула сначала заварку, потом кипяток и сверху молоко. Полную кисушку! Святотатство, я не иронизирую. Далее – кому протянуть первым. Я не знала, что это принципиально важно! Татешки за столом начали цокать: "ойбай, ты что, надо тому, после этом". Мама вступилась: "Она еще ребенок, ей всего двадцать, научим". Были и родственники (не из нашей семьи, а приходящие, так сказать), которые в последующие застолья зорко за мной следили, пытались уколоть. Но я на них не обижалась", - вспоминает блогер.

Русская келин честно старалась показать себя с лучшей стороны - запоминала национальные обычаи и традиции, надевала платок хотя бы при гостях, старалась, чтобы чай не был холодным или слишком горячим, а за столом ждала, пока все закончат трапезу. Кристина просыпалась рано, понимая, что до обеда ей спать ни в коем случае нельзя, убиралась дома, готовила на кухне. Однако тут были серьезные проблемы: в семье Кристины готовила только мама, а сама девушка еще не успела научиться. Поэтому в первое время новоиспеченная келин никак не могла правильно рассчитать ингредиенты во время приготовления обеда или ужина. В итоге, к примеру, кеспе (суп с лапшой) получался без бульона…

"Недавно с Диасом вспоминали мои первые макароны, куда я вместо подсолнечного масла рубанула полчашки желтого. Все слиплось – ели молча, задумчиво, невесело... Мне, конечно, было не по себе, особенно перед мужчинами. Первое время жили с братьями супруга, потом они один за другим женились", – рассказала Кристина.

Поначалу пришлось непросто. Девушка была подавлена и часто вспоминала слова бабушки.

"В первый год замужней жизни мне вообще ничего не понравилось, если честно. Я часто плакала, потому что очень сильно уставала. Нет, я не жаловалась, ведь понимала, куда шла. И моя любовь к мужу не стала ни на йоту меньше, и родню его уважала. Просто после свадьбы был какой-то бесконечный поток гостей. Они приходили и приходили, приезжали и приезжали. После работы я не хотела идти домой, потому что точно знала: дома опять "қонақтар", надо сидеть с ними, наливать чай. И как итог – гора посуды. Постепенно пришло принятие. Сегодня мне встречать гостей за круглым столом не в тягость, а в радость. Я стала частью жизни своей новой семьи", – улыбается девушка.

И теперь, когда в ее выходной с грандиозными планами врывается новость о предстоящем приезде гостей, Кристина смиренно-ласково говорит себе: "Ну, полно, деточка…".

"Я смогла стать образцовой келин"

Сегодня молодая женщина уверена, у нее получилось стать в казахской семье образцовой невесткой. Об этом и описание в Insta-профиле: "Разрушу стереотипы русской келин".

Четыре брата – четыре "абысын" (сношенницы) - отношения с ними, по словам инстаблогера, теплые. Однако больше всех дружит Кристина с Жазирой: обе живут в Кокшетау, знакомы со времен "конфетно-букетного" периода с тогда еще будущими мужьями. Девушка твердо заявляет: фору даст каждой из четырех "абысын". Кроме Жазиры.

"Я больше знаю и делаю как келин, чем они. Но до Жазиры мне далеко, она идеальная, даже не пытаюсь соревноваться. Придет, уберет, наготовит – без лишних слов, с улыбкой. Прямо келин-келин, как сейчас модно говорить. Я пришла в семью мужа 20-летней девочкой, они меня под себя переделали в лучшем понимании этого слова. Как личность сформировалась в казахской семье. В свою очередь, я приняла все, что требовалось. И сегодня, когда приезжают мои абысынки, смотрю на них оценивающим взглядом. У нас даже были по этому поводу разногласия. "Кристин, что ты нам выговариваешь? Ты ведь нам не свекровь, тем более мы старше". Но по стажу-то я", – смеется собеседница.

"Абысын тату болса - ас көп"

Тема "абысынок" на Instagram-странице Кристины Бейсеновой, как сейчас принято выражаться, "зашла". Незатейливые, заправленные деликатным юмором и очень жизненные ролики вызывают у аудитории добрый смех. Подписчицы узнают себя на видео и комментируют: "Абысын тату болса ас көп" (Когда сношенницы дружны, в доме полно еды).

А чего стоит популярный видео Reels с Жазирой под названием "Когда уговариваешь пожить с родителями мужа"! Актерская игра и харизма "абысынок" под трек рэпера "50 cent" заставляют раз за разом пересматривать видео – подписчики назвали девочек лучшим тандемом "АБЦ". Под постом - многочисленные комментарии: невестки делятся мнениями и историями из своего семейного архива.

"Смешными роликами я хочу показать: это все мелочи жизни"

В тренде на странице Кристины Бейсеновой и "вечная" тема взаимоотношений со свекровью, ревность и нарушение личных границ.

"Мне часто пишут в комментариях, мол, жива ли ты после этого? Я объясняю, что большинство видео-историй ничего общего с моей жизнью не имеют. Что "енешка" у меня золотая, мне с ней очень повезло. Она никогда не вмешивалась в наш с мужем быт и при этом всегда готова прийти на помощь. Мама, правда, на один из первых роликов обиделась. Но я ей объяснила, что это просто юмор. Пусть и очень реалистичный. С тех пор она с готовностью откликается на новые идеи: "Давай-давай, снимем". Я стараюсь показать людям, что не стоит драматизировать многие моменты. Если смотреть проще, то и проблем меньше", – уверена собеседница.

Однако далеко не все ролики русской келин вызывают дружелюбную реакцию. Например, Reels на тему как раз-таки отношений со свекровью стал причиной острой перепалки. Кто-то в комментариях начал рассказывать трагичные истории из своего опыта, где невестку в семье мужа били и запрещали ей ходить к врачам. А кто-то из комментаторов похвастался, что супруг отказался проведать свою маму в реанимации, чтобы не расстраивать жену.

"Порой меня очень расстраивает, когда вижу в людях злость и жестокость. Нежелание услышать, понять и принять друг друга. Может, отчасти виноваты неустроенность, социальные проблемы. Но хорошо бы, прежде чем критиковать, поставить себя на место другого человека. Сегодня ты келин, а завтра – свекровь. Ведь не бывает, что ты одна хорошая, а все вокруг плохие. Я вот заранее знаю, "енешкой" буду строгой, придирчивой. Поэтому детей отпустим жить отдельно", – решительно заявила блогер.

Возвращаясь к идее блога.

"Я не хотела просто показывать, что ем, как работаю и отдыхаю. На самом деле, не это должно вызывать интерес. Я показываю события или ситуации из обыденной жизни, чаще всего с легким юмором. Этим хочу сказать: это все мелочи жизни, не стоит из-за ерунды рушить отношения. Не копите обиды, как сказал мудрый, записывайте их на песке. Насмешки или упреки – это просто слова. Из-за нежелания услышать друг друга, уступить, из-за упрямства и амбиций люди не общаются с родными, отворачиваются от родителей, разводятся и лишают детей счастья жить в полной семье. Я за то, чтобы блог был осмысленным, созидательным, нёс зрителям мораль. Если у тебя получилось сделать так, чтобы тебя читали и смотрели, значит, у тебя чуть больше шансов сделать мир лучше", - говорит Кристина.

"Семья – каменная стена, а ты за ней. Под защитой"

Сегодня у блогера - 120 тысяч подписчиков. Аудитория, радуется девушка, искренняя и душевная. Очень поддерживает муж Диас, он не сомневается: в скором будущем его умная и харизматичная супруга будет наравне со знаменитыми Insta-персонами. От ролей в кино Кристина, правда, отказывается. К слову, молодой маме часто пишут, что она похожа на популярного блогера-миллионника Эльмиру Толегенову. Кроме внешнего сходства, у обеих - смесь кровей, обе пришли невестками в казахские семьи, у супругов обеих есть по несколько братьев.

"Я и блог свой начала вести, вдохновившись историей Еры и Самал. На Ерболата Жанабылова я подписалась, когда он только-только начал вести блог. У него тогда было 400 подписчиков. Мне, как и многим, нравится, с каким уважением они относятся к старшим, как заботятся о родителях, поддерживают братьев, воспитывают детей, соблюдают национальные традиции. Взаимоотношения нравятся, они несут высокую культуру семьи в массы. Я поняла, что это очень важная сегодня миссия", – поделилась девушка.

Проведя много лет в казахской семье, Кристина оценила по достоинству национальные обычаи.

"Сегодня я ценю казахское гостеприимство. Пришел с подарком – и уйдешь непременно с подарком. Гостя – на почетное место. Моя бабушка так удивилась, помню, когда на свадьбе ей первой дали слово, и когда на свадьбе моих родственников все встречали стоя, аплодисментами, как самых дорогих гостей. Мудрость в больших и дружных семьях. Даже в самую первую встречу родные Диаса окружили меня невероятным теплом: "Мы так тебя ждали". Я это на всю жизнь запомнила. Мне посчастливилось быть принятой в качестве не снохи, а дочери. Сегодня я понимаю, как это здорово, когда у тебя много родственников. Это же стена каменная, а ты за ней. Под защитой. Постараться выстроить такую однозначно стоит", - считает девушка.

Фото Асель Турар и из архива Кристины Бейсеновой.