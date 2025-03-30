Известный государственный деятель, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выступил с эмоциональным заявлением, ответив на слухи и критику в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

В том числе политик отверг обвинения в продвижении интересов России и "предательстве национальных интересов".

"Некоторые люди слепо верят интернет-сплетням и готовы растоптать любого, кто молчит, и обвинять без раздумий. Поэтому я решил дать ответ тем, кто безосновательно выдвигает обвинения и использует мое имя в своих интересах. Во-первых, я казах, родившийся в Атырау, где в каждом камне чувствуется дух моего народа. Для меня нет ничего выше интересов моей страны", – заявил Тасмагамбетов в видео, которое было опубликовано на его неофициальной странице в Instsgram.

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Он подчеркнул, что всегда защищал и продолжает защищать Казахстан, представляя его на международной арене. В своём шестиминутном видеообращении политик цитировал Абая, Абиша Кекилбаева и Чингиза Айтматова, говоря о своей связи с родной землей и ответственностью перед народом.

Он также прокомментировал обвинения в том, что якобы втягивает Казахстан в войну. В начале марта Тасмагамбетов дал интервью российскому изданию "Известия", после чего в соцсетях начали распространяться слухи о возможном участии Казахстана в вооруженном конфликте.

"Хотя я никогда не брал в руки оружие, я с детства чувствовал боль военного времени. Двое братьев моего отца погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня мир стоит перед угрозой беспрецедентного военного конфликта. В этой войне не будет победителей – проиграют все. Желать войны своему народу – настоящее злодейство,"– сказал Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ подчеркнул, что всегда оставался верен своему народу.

"В своей жизни я всегда оставался верен своему народу. Какая бы должность ни была мне доверена, мне нечего стыдиться перед своей страной. Даже находясь вдали от родины, я искренне радуюсь каждому успеху Казахстана. Для меня главным всегда оставались интересы нашей страны", — заключил Тасмагамбетов и поздравил соотечественников с праздником Ораза айт.

Напомним, Имангали Тасмагамбетов приступил к обязанностям генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности 1 января 2023 года. Срок полномочий – три года, то есть до 31 декабря 2025 года.